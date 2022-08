Ana Bogdan dezvăluie că sora sa a fost ajutorul secret în câștigarea turneului de la Iași: „Am făcut tacticile împreună”

Ana Bogdan (29 de ani) va urca pe locul 63 WTA în urma câștigării turneului WTA 125k de la Iași, începând de luni, 8 august.

Extrem de fericită după câștigarea primului turneu al carierei, Ana Bogdan a abordat discursul de campioană, din cadrul ceremoniei de premiere cu următoarele cuvinte: „Nici nu mai am cuvinte,” a spus românca, ovaționată la scenă deschisă.

„Este cel mai emoționant meci pe care l-am avut în carieră. Nu știu dacă am mai trăit asemenea senzații pe terenul de tenis. Doar voi ați făcut această ocazie posibilă, așa că vă mulțumesc din suflet,” le-a transmis Ana Bogdan ieșenilor din tribune.

Sportiva din Sinaia i-a mulțumit în mod special surorii sale, Ioana Bogdan, care i-a fost alături întreaga săptămână. „Am făcut împreună tactici, am pregătit fiecare meci în parte,” a adăugat Ana Bogdan, referitor la sora sa.

„Mă bucur din tot sufletul că am venit aici,” a completat Ana Bogdan, încheindu-și discursul în prima ceremonie de premiere pe care a trăit-o din postura de câștigătoare.

