Simona Halep a revenit în top 15 WTA, iar Ana Bogdan a urcat 45 de locuri în 2 săptămâni. Situația halucinantă a României în ATP

Emma Răducanu rămâne în top 10 WTA, iar avansul Igăi Swiatek, în fruntea ierarhiei mondiale s-a diminuat aproape insesizabil. Diferența dintre Swiatek (1 WTA) și Kontaveit (2 WTA) a scăzut însă, după câteva săptămâni, sub 4000 de puncte.

Cât despre țara noastră, România rămâne cu 5 jucătoare în prima sută mondială, prin Simona Halep (15 WTA), Irina Begu (33 WTA), Sorana Cîrstea (38 WTA), Ana Bogdan (63 WTA) și Jaqueline Cristian (75 WTA).

Marea performeră a tenisului românesc feminin din ultimele săptămâni a fost Ana Bogdan, finalistă în competiția WTA 250 de la Varșovia și campioană a întrecerii WTA 125k de la Iași.

Dacă la mijlocul lunii iulie Ana Bogdan ocupa locul 108 mondial, sportiva din Sinaia a depășit-o pe Jaqueline Cristian și a devenit a patra româncă în clasamentul WTA, ocupând poziția 63.

Din nefericire, Mihaela Buzărnescu a cedat 43 de locuri în ierarhia mondială, căzând pe locul 176 WTA.

Simona Halep Bucharest Open 2014, Simona Halep Bucharest Open 2016, Irina Begu Bucharest Open 2017, and now Ana Bogdan Iasi Open 2022. Ana joins a great group of recent home country Romanian champions. ???????????? pic.twitter.com/eefjqZZzTL