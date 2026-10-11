Ofertă din Austria pentru golgheterul din România: 1.800.000 de euro

Quadri Taiwo (20 de ani), atacantul nigerian împrumutat de U Cluj la Popești-Leordeni, a devenit una dintre revelațiile Ligii 2.
Cu 12 goluri în primele nouă etape, fotbalistul a atras atenția austriecilor de la Grazer AK, care ar pregăti o ofertă de 1,8 milioane de euro.
A fost adus de „U” Cluj cu doar 150.000 de euro
Taiwo a fost cumpărat de U Cluj în octombrie 2025, de la Jimmy Football Academy, pentru numai 150.000 de euro. În acest sezon, atacantul a înscris mai mult de jumătate dintre golurile marcate de Popești-Leordeni, echipă aflată pe locul 5, cu 18 puncte.
Ultima reușită a venit sâmbătă, când nigerianul a marcat de trei ori în victoria cu Metaloglobus, scor 3-0. Taiwo mai reușise un hat-trick și în partida cu CSM Reșița, câștigată cu 4-1.
Grazer AK, ofertă de 1,8 milioane de euro pentru Taiwo
Potrivit GSP, Grazer AK pregătește o ofertă de 1,8 milioane de euro pentru atacant, cu intenția de a-l transfera în ianuarie 2027. Formația austriacă ocupă locul #6 în campionat și are doar șase goluri marcate în primele opt etape.
U Cluj trebuie să decidă dacă acceptă o eventuală ofertă sau îl readuce pe Taiwo în lot. Atacantul ar putea deveni o soluție pentru postul de vârf, în condițiile în care Jovo Lukic este urmărit de francezii de la Le Mans, care ar putea oferi cinci milioane de euro.