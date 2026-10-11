Ofertă din Austria pentru golgheterul din România: 1.800.000 de euro

Quadri Taiwo (20 de ani), atacantul nigerian împrumutat de U Cluj la Popești-Leordeni, a devenit una dintre revelațiile Ligii 2.

Cu 12 goluri în primele nouă etape, fotbalistul a atras atenția austriecilor de la Grazer AK, care ar pregăti o ofertă de 1,8 milioane de euro.

A fost adus de „U” Cluj cu doar 150.000 de euro

Taiwo a fost cumpărat de U Cluj în octombrie 2025, de la Jimmy Football Academy, pentru numai 150.000 de euro. În acest sezon, atacantul a înscris mai mult de jumătate dintre golurile marcate de Popești-Leordeni, echipă aflată pe locul 5, cu 18 puncte.