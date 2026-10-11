Explicația lui Lukas Zima după ce a primit golul anului în Superligă

Lukas Zima a spus despre golul pe care i l-a marcat Cristi Ganea, în minutul cinci al confruntării, că a fost unul norocos.

Mesajul lui Lukas Zima după Farul - Petrolul 3-1

Totuși, portarul „lupilor galbeni” și-a felicitat adversarul și a recunoscut că „marinarii” au meritat victoria.

„În primele 15 minute cred că am dormit, aici cred că s-a făcut diferența. O parte din joc l-am pierdut acolo.

Primul gol a fost unul foarte ghinionist, să zic așa (n.r.- golul lui Cristi Ganea din unghi imposibil). Cred că a vrut să centreze, cred că a avut noroc, trebuie să mă mai uit.

Ne-am creat ocazii, dar am mai primit apoi încă un gol. Au fost greșeli din partea noastră. Nu cred că a vrut să șuteze așa, oricum, merită felicitări pentru gol.

Zima: „Au fost mai organizați”

Cred că au jucat mai bine decât noi, au fost mai organizați, au fost mai compacți. Au meritat victoria astăzi. Nu vreau să vorbesc despre greșelile arbitrilor, am fost de multe ori cu Horațiu Feșnic pe teren.

Încerc să-mi ajut echipa cum pot, aș fi fost mult mai fericit dacă am fi luat măcar un punct astăzi. Degeaba am intervenții bune, dacă la final pierdem", a declarat Lukas Zima, la flash-interviu.