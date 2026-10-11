Explicația lui Lukas Zima după ce a primit golul anului în Superligă

Explicația lui Lukas Zima după ce a primit golul anului în Superligă Superliga
Alexandru Hațieganu
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Reacția lui Lukas Zima după Farul - Petrolul 3-1, duel contând pentru etapa a 11-a din Superligă.

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Petrolul PloiestiLukas ZimaFarul ConstantaCristi GaneaSuperliga
Din articol

Lukas Zima a spus despre golul pe care i l-a marcat Cristi Ganea, în minutul cinci al confruntării, că a fost unul norocos.  

Mesajul lui Lukas Zima după Farul - Petrolul 3-1

Totuși, portarul „lupilor galbeni” și-a felicitat adversarul și a recunoscut că „marinarii” au meritat victoria. 

„În primele 15 minute cred că am dormit, aici cred că s-a făcut diferența. O parte din joc l-am pierdut acolo. 

Primul gol a fost unul foarte ghinionist, să zic așa (n.r.- golul lui Cristi Ganea din unghi imposibil). Cred că a vrut să centreze, cred că a avut noroc, trebuie să mă mai uit. 

Ne-am creat ocazii, dar am mai primit apoi încă un gol. Au fost greșeli din partea noastră. Nu cred că a vrut să șuteze așa, oricum, merită felicitări pentru gol.

Zima: „Au fost mai organizați”

Cred că au jucat mai bine decât noi, au fost mai organizați, au fost mai compacți. Au meritat victoria astăzi. Nu vreau să vorbesc despre greșelile arbitrilor, am fost de multe ori cu Horațiu Feșnic pe teren.

Încerc să-mi ajut echipa cum pot, aș fi fost mult mai fericit dacă am fi luat măcar un punct astăzi. Degeaba am intervenții bune, dacă la final pierdem", a declarat Lukas Zima, la flash-interviu. 

Golul lui Cristi Ganea din Farul - Petrolul 3-1

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Eurogol pentru Cristi Ganea în Farul - Petrolul

Ganea a primit mingea de la Ionuț Vînă și a avut o sclipire de geniu, în momentul în care l-a văzut pe portarul Lukas Zima ieșit mult prea devreme pentru a anticipa o centrare.

Cristi Ganea a trimis un voleu cu exteriorul dintr-un unghi imposibil, iar mingea a intrat în poartă după ce a lovit bara transversală.

Ganea a reprodus golul lui Roberto Carlos

Execuția sa amintește de felul în care marca starul brazilian Roberto Carlos, tot fundaș stânga, în perioada în care evolua pentru Real Madrid. 

Carlos a reușit „golul imposibil” pe 21 februarie 1998, într-un Tenerife - Real Madrid 4-3 (1-0). 

Caseta meciului 

  • Farul: R. Munteanu – Bouzamoucha, Larie, Dican – Vînă, Njike, Ahlinvi (N. Popescu 75'), Cr. Ganea – Sylvestre (N. Grigoryan 63'), Hyseni (R. Tănasă 63'), Radaslavescu (Mărincean 63'). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
  • Petrolul: Zima – Ţuţu (Căpuşă 78'), P. Papp (Leescu 78'), Malula, A. Dumitrescu - Lucho Vega (M. Ioniţă 63'), Hanca (Israel 63') – Leo Teixeira, Bran Flores (Ludewig 78'), Rodrigo Martins - Nlundulu. Antrenor: Ricardo Sousa
  • Cartonaşe galbene: Dican 51' / Israel 70', A. Dumitrescu 89'
  • Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Daniel Mitruţi
  • Au marcat: Ganea 5, Ahlinvi 22, Mărincean 89' / Bran Flores 33'

Constănţenii au 17 puncte şi sunt pe locul 6, cu două puncte mai puține decât Petrolul, care ocupă poziţia a patra, cu 19 puncte.

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