S-au stabilit semifinalele US Open! Când joacă Emma Răducanu în penultimul act și care este capul de afiș 

Tablourile principale ale ediției 2021 de la US Open și-au stabilit semifinaliștii. În turneul masculin, Novak Djokovic l-a învins în patru seturi pe italianul Matteo Berrettini, într-o reeditare cu curs aproape identic de joc a finalei de la Wimbledon - 5-7, 6-2, 6-2, 6-3 - și va juca împotriva germanului Alexander Zverev, care a trecut de sud-africanul Lloyd Harris în trei seturi, 7-6, 6-3, 6-4. În semifinala din jumătatea inferioară a tabloului, Felix Auger-Aliassime se va duela cu Daniil Medvedev.

În turneul feminin, Maria Sakkari a eliminat-o pe Karolina Pliskova în sferturi, scor 6-4, 6-4 și s-a calificat în semifinala în care o aștepta Emma Răducanu, care a dispus de Belinda Bencic, 6-3, 6-4. A doua semifinală va fi disputată între Leylah Fernandez și Ayna Sabalenka.



Novak Djokovic (1 ATP) vs. Alexander Zverev (4 ATP)

Daniil Medvedev (2 ATP) vs. Felix Auger-Aliassime (15 ATP)

---

Aryna Sabalenka (2 WTA) vs. Leylah Fernandez (73 WTA)

Maria Sakkari (18 WTA) vs. Emma Răducanu (150 WTA)

Toți semifinaliștii vor încasa câte $675,000 pentru accederea în penultimul act, iar învingătorii acestor patru meciuri își vor mări valoarea cecului până la totalul de $1,250,000. Finalistul va primi doar jumătate din suma acordată campionului, $2,500,000.

Semifinalele întrecerii feminine sunt programate să aibă loc în noaptea dintre joi și vineri, mai exact vineri-dimineață, cu începere de la ora 02:00, fus orar românesc. Primul meci va fi disputat între Leylah Fernandez și Aryna Sabalenka, urmat de duelul Emmei Răducanu cu Maria Sakkari.

