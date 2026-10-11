La finalul partidei, președintele și acționarul constănțenilor a fost impresionat de startul partidei, în care Farul a marcat de două ori, prin Ganea (5) și Ahlinvi (22). Bran Flores a redus din diferență în minutul 33, iar Mărincean a stabilit scorul final în minutul 89.

Gică Popescu, după victoria cu Petrolul: „Ganea îmi aduce aminte de Roberto Carlos. Merităm să fim în play-off”

Mai mult, Gică Popescu a comparat golul lui Cristian Ganea cu o reușită celebră a lui Roberto Carlos și a evidențiat și prestația lui Mărincean, autorul ultimului gol.

„Am făcut un meci foarte bun, în special în prima repriză. Primele 30 de minute au fost extraordinare. Am avut ocazia să facem 3-0. Este nemaipomenit că adunăm puncte, suntem pe loc de obiectiv, locul 6, dar ce mă bucură este evoluția. Și în repriza a doua am avut multe ocazii de a marca.

(n.r. - Neluțu Sabău spune că echipa are un ADN) El este în măsură să spună dacă echipa are ADN-ul pe care și-l dorește. Am pierdut doar 2 meciuri din 11, este un lucru extraordinar, însă campionatul este departe de a se termina și dorim ca în meciurile următoare să adunăm punctele necesare pentru accederea în play-off.

(n.r. - golul lui Ganea) Gol de generic. Îmi aduc aminte de un gol pe care l-a dat Roberto Carlos în Champions League, la Real Madrid. E asemănător. Execuție extraordinară.

Mărincean, mai important decât golul, e evoluția pe care a avut-o. S-a bătut cu atacanții. Ne bucurăm că Academia în continuare produce jucători, este unul dintre noii jucători pe care îi propunem către echipa mare. Sunt jucători pe care am pariat în sezonul acesta și orice evoluție a copiilor ne bucură foarte mult.

(n.r. - mai e monitorizat Mărincean de Benfica?) N-am de unde ști. Este un jucator care nu trebuie să se gândească acum la un transfer în străinătate fiindcă e prea crud. Așa cum arătăm, eu cred că merităm să fim în play-off. Dar nu avem punctele necesare deocamdată”, a spus Gică Popescu la Digi Sport.