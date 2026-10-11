Ricardo Sousa, dezamăgit după Farul - Petrolul 3-1: „Nu vom uita”

Ricardo Sousa, dezamăgit după Farul - Petrolul 3-1: „Nu vom uita” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Ricardo Sousa, antrenorul Petrolului, a evidențiat ce l-a deranjat în eșecul echipei sale împotriva Farului (1-3). 

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Sousa a subliniat că nu rezultatul reprezintă problema principală pentru el, ci faptul că elevii săi nu au făcut în meci ce le-a cerut. 

Reacția lui Ricardo Sousa după Farul - Petrolul 3-1 

„Sincer, nu am fost destul de buni și am plătit pentru asta. Știam că primele 10-15 minute vor fi importante și că atunci când nu au mingea putem să le punem probleme. Am pierdut prea multe baloane și nu am jucat la fel de bine ca în celelalte meciuri. Trebuie să felicităm adversarul. 

Nu vom face o mare dramă din această înfrângere, dar nu vom uita și mâine vom începe antrenamentele pentru pregătirea următorului meci. Putem pierde, putem remiza, putem câștiga, dar ce mă supără e când jucătorii nu fac ce le spun. A fost clar că echipa adversă a fost mai bună, nu căutăm scuze. 

Nu e cazul să facem o tragedie. Așa e în fotbal, cele mai bune echipe sunt cele care atunci când sunt lovite știu să se ridice. Trebuie să ne arătăm forța, suntem muncitori, orice rezultat l-am obținut pentru că am muncit. Noi ne vom continua munca și vrem să arătăm că vom putea să ne ridicăm”, a declarat Ricardo Sousa, la flash-interviu. 

Farul - Petrolul 3-1

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Caseta meciului 

  • Farul: R. Munteanu – Bouzamoucha, Larie, Dican – Vînă, Njike, Ahlinvi (N. Popescu 75'), Cr. Ganea – Sylvestre (N. Grigoryan 63'), Hyseni (R. Tănasă 63'), Radaslavescu (Mărincean 63'). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
  • Petrolul: Zima – Ţuţu (Căpuşă 78'), P. Papp (Leescu 78'), Malula, A. Dumitrescu - Lucho Vega (M. Ioniţă 63'), Hanca (Israel 63') – Leo Teixeira, Bran Flores (Ludewig 78'), Rodrigo Martins - Nlundulu. Antrenor: Ricardo Sousa
  • Cartonaşe galbene: Dican 51' / Israel 70', A. Dumitrescu 89'
  • Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Daniel Mitruţi
  • Au marcat: Ganea 5, Ahlinvi 22, Mărincean 89' / Bran Flores 33'

Constănţenii au 17 puncte şi sunt pe locul 6, cu două puncte mai puține decât Petrolul, care ocupă poziţia a patra, cu 19 puncte.

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