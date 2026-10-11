Farul a deschis scorul în minutul 5, prin Ganea, iar Ahlinvi a majorat avantajul în minutul 22. Bran Flores a redus din diferență înainte de pauză, iar Mărincean a stabilit scorul final în minutul 89.

Ce a avut de spus Ioan Ovidiu Sabău după Farul Constanța - Petrolul Ploiești 3-1

La finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre jocul echipei sale, a lăudat prestația lui Mărincean, apoi a comentat execuția lui Ganea, pe care a descris-o drept „un gol senzațional”.

„De pe margine s-a văzut destul de bine. Am avut controlul jocului mai ales în prima parte, am reușit să marcăm de două ori, puteam chiar să facem 3-0. După s-a mai echilibrat jocul. A venit acel gol care ne-a dereglat puțin și am făcut greșeli. Ne-a fost puțin teamă. Jucăm așa cum ne propunem, vrem să controlăm jocul rapid, cu una, două atingeri. Este această preocupare și este un progres. Este o victorie clară, muncită. Mă bucur că Mărincean a intrat bine, cu o stare de spirit foarte bună. Nu ai realizări, dar trebuie să alergi. Mi-a plăcut foarte mult și vreau să- felicit.

Un gol senzațional, o execuție extraordinară, un gol frumos. A avut fașă și nu a făcut entorsă. A intrat bine și el, mai glumim, dar a fost un gol senzațional. Probabil Gică Craioveanu a văzut că suntem pe undeva dominați și a zis că 2-0 este un scor periculos. Și ei au avut calitate de la mijloc în sus. Au nimerit niște jucători foarte buni", a spus Ioan Ovidiu Sabău, după Farul - Petrolul.

Sabău a vorbit și despre tensiunile dintre suporteri și Gică Popescu, președintele și acționarul clubului, care a fost înjurat de fani în timpul partidei.

„Nu trebuie să existe niciun conflict, aici sunt oameni dedicați, care pun pasiune. Vrem ca fanii noștri să facă parte din echipă. Noi ceea ce facem o facem din pasiune pentru acest club. Trebuie să fim împreună, doar așa suntem puternici”, a transmis tehnicianul.

După acest rezultat, Farul a ajuns la 17 puncte și ocupă locul 6 în Superliga. Petrolul rămâne pe poziția a patra, cu 19 puncte.