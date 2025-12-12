Intrat la pauză, mijlocașul a marcat primul său gol (minutul 54) în tricoul roș-albastru și a dat tonul revenirii spectaculoase în fața olandezilor de la Feyenoord, într-un meci încheiat dramatic, 4-3.



Campioana României a oferit o seară interzisă cardiacilor celor peste 22.000 de spectatori. Deși oaspeții păreau scăpați în câștigători imediat după pauză, când tabela arăta 1-3, trupa lui Elias Charalambous nu a cedat.t care a reaprins speranța în tabăra bucureștenilor.



„Îmi doream să prind mai mult curaj”



La finalul partidei, mijlocașul Mihai Toma nu și-a ascuns entuziasmul. „Ne bucurăm că am întors scorul. Sperăm să continuăm la fel și în Europa, și în campionat. Mă bucur că am reușit să marchez primul gol pentru FCSB. Îmi doream să marchez și să prind mai mult curaj.

După ce am marcat golul al doilea chiar am crezut în victorie. Feyenoord a fost o echipă ofensivă. Au dat două goluri din nimic. În a doua repriză am întors scorul. Putem să câștigăm și cele două meciuri rămase”, a spus Toma la flash-interviu.



După acest succes vital, care a rupt seria de patru eșecuri consecutive în Europa League, FCSB păstrează șanse reale la calificare. Roș-albaștrii mai au de disputat partide cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).

