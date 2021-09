”Joacă fără frică!” Emma Răducanu, prima jucătoare din istorie care pornește din calificări și ajunge în semifinalele US Open

Din articol Emma Răducanu, doar 12 erori neforțate în sfertul de finală cu Belinda Bencic

Emma Răducanu a devenit prima jucătoare din istorie care se califică în semifinalele US Open după ce a pornit din calificări.

Emma Răducanu a devenit prima jucătoare din istoria Openului American care se califică în penultimul act competițional după ce și-a început parcursul încă din faza calificărilor.

La 18 ani și prima sa participare în acest turneu de Grand Slam, Răducanu a bifat o performanță rar întâlnită în circuitul WTA, aceea de a nu pierde niciun set în cinci meciuri pe tabloul principal.

WHAT A MOMENT ???? ???????? @EmmaRaducanu is breaking barriers and making history at the #USOpen ????pic.twitter.com/yey4tvcnbe — wta (@WTA) September 8, 2021

Emma Răducanu, doar 12 erori neforțate în sfertul de finală cu Belinda Bencic



„Belinda este o adversară foarte bună, m-a prins cu garda jos pentru că lovește foarte puternic. A fost un meci foarte dificil, mă bucur că am reușit să mă impun, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. Am o echipă incredibilă cu mine, care mă ține în priză. Am o echipă și acasă, care n-a putut fi aici, dar sunt sigur că au urmărit meciul.

Vă mulțumesc tuturor, mi-aș dori să fiți aici cu mine, acum se văd rezultatele muncii mele. Am jucat punct cu punct, am încercat să mă concentrez pe serviciul meu. Belinda e o luptătoare,” a declarat Emma Răducanu pe terenul Stadionului Arthur Ashe, imediat după calificarea în semifinalele US Open, notează GSP.

”Răducanu joacă fără frică,” a notat fostul tenismen și antrenor de tenis, Brad Gilbert pe Twitter, în timpul în care urmărea evoluția Emmei Răducanu.

US Open 2021 este doar al doilea turneu de mare șlem din cariera Emmei Răducanu, după ce la Wimbledon a atins faza optimilor de finală.