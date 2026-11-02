GALERIE FOTO Ies bine: calculele acestei săptămâni care o pot convinge pe Sorana Cîrstea să își amâne retragerea din tenis

Ies bine: calculele acestei săptămâni care o pot convinge pe Sorana Cîrstea să își amâne retragerea din tenis Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea luptă la Hong Kong pentru o premieră în carieră, la 36 de ani.

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Sorana CirsteaTenis WTAclasament WTAElise Mertens
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA) începe săptămâna turneului WTA 250 de la Hong Kong cu sentimente mixte.

Pe de-o parte, știe că poate juca ultimele sale minute în circuitul WTA, în scenariul în care va da curs gândului retragerii definitive din tenis, la capătul sezonului.

Sorana Cîrstea, în cărți pentru cea mai bună clasare a carierei: are nevoie de trofeu, la Hong Kong

Pe de alta, poate primi o doză nebănuită de motivație privind clasamentul mondial, unde se vede urcând o poziție, față de săptămâna trecută, până pe locul al 15-lea, care marchează vârful său de carieră, din punct de vedere ierarhic.

La 36 de ani însă Cîrstea are și privilegiul de a lupta pentru a-și îmbunătăți cea mai înaltă clasare a carierei.

Cîrstea, la 154 de puncte în spatele ocupantei locului 14 mondial

În luptă cu Elise Mertens pentru locul 14 WTA, Sorana Cîrstea îl poate obține, deoarece belgianca nu participă la vreo competiție, în această săptămână, dar are nevoie de mai multe rezultate pozitive pentru a reuși această rocadă.

La 154 în spatele belgiencei Mertens, Cîrstea are un sfert de finală de apărat, la Hong Kong, dar știe că, dacă va ieși campioană în această competiție, va reuși încă un salt în clasamentul mondial.

Câștigarea trofeului pus în joc la Hong Kong este unicul scenariu prin care Sorana Cîrstea poate obține locul 14 în clasamentul WTA.

Ar însemna o performanță uluitoare și, chiar mai mult decât în această săptămână, o retragere într-un moment de glorie, așa cum a spus Sorana Cîrstea că își dorește, în mai multe rânduri.

Sorana Cîrstea

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Ilie Năstase: „Nu te retragi de pe locul 15”.

De o opinie contrară, Ilie Năstase nu i-ar permite Soranei Cîrstea să părăsească lumea tenisului, atât timp cât reușește victorii precum cele 40 adunate până acum în 2026.

Într-un sezon în care Cîrstea a câștigat titlu WTA, la Cluj-Napoca, a reușit sfert de finală în turneul de la Roland Garros și optime de finală, în Openul American, Ilie Năstase vede suficiente motive pentru ca Sorana să își continue cariera în 2027.

„Sorana a greșit făcând declarația că se retrage. Nu te retragi când încă câștigi. Te retragi când nu mai poți și te bat cam toate, dar asta e decizia ei. Nu știu de ce... probabil acum va schimba decizia. E numărul 15 în lume, nu te retragi de pe locul 15.

E decizia ei. Înainte ni se spunea că trebuie să te retragi în glorie. Nu e adevărat! Cum să te retragi în glorie?", a spus Ilie Năstase, în luna septembrie.

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