Exemplu de perseverență în sportul mondial, Sorana Cîrstea a reușit cel mai bun sezon al carierei de peste două decenii în tenisul profesionist după vârsta de 35 de ani.

Mai concentrată să se bucure de munca depusă zilnic, în circuitul WTA, Cîrstea a uitat de presiunea care îi apăsa greu umerii, în urmă cu mai bine de jumătate de deceniu, și a început să găsească tot mai mare plăcere în sportul pe care îl practică.

Sorana Cîrstea a ajuns la 25 de săptămâni în top 20 WTA

Recunoscută, ca talent, încă din perioada în care făcea tranziția dinspre juniorat înspre senioare, Sorana Cîrstea arată, la 36 de ani, ce poate să producă amestecul dintre talent și muncă în regim continuat.

La 36 de ani, cu 40 de victorii acumulate în 2026, Sorana Cîrstea privește în jos majoritatea concurentelor din circuit, atunci când vine vorba despre poziția în clasament.

A doua săptămână în care Cîrstea respiră aerul tare de top 15 mondial

Ocupă locul al 15-lea, sinonim cu cea mai înaltă clasare a carierei, în ierarhia lumii, dar vestea și mai bună e că Sorana Cîrstea a început să prindă săptămâni de constanță până și la acest nivel.

Obișnuită deja cu clasări în top 30 WTA, în ultimii cinci ani, Sorana Cîrstea a făcut pasul către următorul nivel, iar astăzi are în palmares nu mai puțin de 25 de săptămâni petrecute în interiorul top 20 mondial.