GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, între „stelele” tenisului: câte săptămâni a adunat în top 20 și top 15 WTA

Sorana Cîrstea, între „stelele” tenisului: câte săptămâni a adunat în top 20 și top 15 WTA Tenis
Marcu Czentye
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A împins limită după limită: Sorana Cîrstea acumulează experiență în top 20 mondial.

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Sorana Cirsteaclasament WTAlongevitateTop 15 WTA
Din articol

Exemplu de perseverență în sportul mondial, Sorana Cîrstea a reușit cel mai bun sezon al carierei de peste două decenii în tenisul profesionist după vârsta de 35 de ani.

Mai concentrată să se bucure de munca depusă zilnic, în circuitul WTA, Cîrstea a uitat de presiunea care îi apăsa greu umerii, în urmă cu mai bine de jumătate de deceniu, și a început să găsească tot mai mare plăcere în sportul pe care îl practică.

Sorana Cîrstea a ajuns la 25 de săptămâni în top 20 WTA

Recunoscută, ca talent, încă din perioada în care făcea tranziția dinspre juniorat înspre senioare, Sorana Cîrstea arată, la 36 de ani, ce poate să producă amestecul dintre talent și muncă în regim continuat.

La 36 de ani, cu 40 de victorii acumulate în 2026, Sorana Cîrstea privește în jos majoritatea concurentelor din circuit, atunci când vine vorba despre poziția în clasament.

A doua săptămână în care Cîrstea respiră aerul tare de top 15 mondial

Ocupă locul al 15-lea, sinonim cu cea mai înaltă clasare a carierei, în ierarhia lumii, dar vestea și mai bună e că Sorana Cîrstea a început să prindă săptămâni de constanță până și la acest nivel.

Obișnuită deja cu clasări în top 30 WTA, în ultimii cinci ani, Sorana Cîrstea a făcut pasul către următorul nivel, iar astăzi are în palmares nu mai puțin de 25 de săptămâni petrecute în interiorul top 20 mondial.

Sorana Cîrstea

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Sorana cirstea
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Sorana Cîrstea, în top 10 WTA? Ce crede fostul său antrenor, Marius Comănescu

Întrebat în emisiunea Poveștile Sport.ro de prezentatorul Andru Nenciu dacă poate sau nu Sorana Cîrstea să acceadă în top 10 mondial, Marius Comănescu a răspuns fără să ezite:

„La ce an are, poate orice! Acum nici nu prea are de apărat puncte. Dacă e sănătoasă și nu își pierde plăcerea de a fi acolo și de a juca, pe care o are acum, dacă nu se transformă în 'trebuie, trebuie să fac ceva'... când îți pui în cap că trebuie, am constatat și pe propria piele, când jucam. Dacă îmi puneam un obiectiv care trebuia să se întâmple, era cel mai greu de realizat.

Dacă ți-ai făcut treaba, trebuie să lași lucrurile să curgă firesc, să îți faci treaba liniștit, până la capăt, că lucrurile se așază,” a replicat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

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