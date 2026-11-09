Un titular de la FCSB, OUT după eșecul împotriva Corvinului! Decizia lui Laurențiu Reghecampf

După meci, Reghecampf l-a criticat pe Andre Duarte pentru felul în care a jucat la faza golului marcat de Fabry în minutul 41.

Andre Duarte, OUT din primul 11 de la FCSB

„Andre Duarte a jucat foarte bine de când am venit eu, trebuia să se descurce la faza aia, pentru că a fost o fază simplă”, a transmis Laurențiu Reghecampf, la finalul jocului.

Mai mult decât atât, tehnicianul fostei campioane a decis să îl scoată din primul 11 pe Duarte, potrivit fanatik.ro. Fundașul central a fost integralist în toate cele cinci meciuri disputate de FCSB de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf.

Variantele lui Reghecampf

Greșeala împotriva Corvinului ar fi fost „picătura care a umplut paharul” lui Reghecampf, în ciuda declarației sale publice, din care rezultă că a fost mulțumit de restul evoluțiilor lui Andre Duarte.