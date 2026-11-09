Un titular de la FCSB, OUT după eșecul împotriva Corvinului! Decizia lui Laurențiu Reghecampf

Un titular de la FCSB, OUT după eșecul împotriva Corvinului! Decizia lui Laurențiu Reghecampf Superliga Laurențiu Reghecampf, antrenorul de la FCSB / Foto Sport Pictures
Alexandru Hațieganu
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Învinsă pe teren propriu de Corvinul Hunedoara, scor 0-1, FCSB a ajuns la a treia înfrângere din toate competițiile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf după eșecurile cu „U” Cluj și Gloria Bistrița, ambele tot 0-1.

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Din articol

După meci, Reghecampf l-a criticat pe Andre Duarte pentru felul în care a jucat la faza golului marcat de Fabry în minutul 41. 

Andre Duarte, OUT din primul 11 de la FCSB

„Andre Duarte a jucat foarte bine de când am venit eu, trebuia să se descurce la faza aia, pentru că a fost o fază simplă”, a transmis Laurențiu Reghecampf, la finalul jocului. 

Mai mult decât atât, tehnicianul fostei campioane a decis să îl scoată din primul 11 pe Duarte, potrivit fanatik.ro. Fundașul central a fost integralist în toate cele cinci meciuri disputate de FCSB de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf. 

Variantele lui Reghecampf

Greșeala împotriva Corvinului ar fi fost „picătura care a umplut paharul” lui Reghecampf, în ciuda declarației sale publice, din care rezultă că a fost mulțumit de restul evoluțiilor lui Andre Duarte. 

Andre Duarte

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Andre Duarte
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Cu Joyskim Dawa titular de drept, antrenorul celor de la FCSB va trebui să aleagă un înlocuitor pentru Duarte dintre Dylan Batubinsika și Mihai Popescu (refăcut recent după accidentare). Andrei Dăncuș și Siyabonga Ngezana sunt accidentați. 

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