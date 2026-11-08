Cristi Chivu are parte de susținere totală din partea lui Paolo Bonolis. Omul de televiziune italian este convins că formația pregătită de antrenorul român va câștiga titlul în Serie A.

Inter a suferit prima înfrângere din actuala ediție de campionat, scor 1-3, în fața rivalei din oraș. Totuși, echipa lui Chivu a revenit cu un succes clar în Champions League, 3-0 pe terenul lui Feyenoord.

„Pierdem și al doilea derby și după câștigăm Scudetto!”

Într-un interviu acordat pentru Sky Sport, Paolo Bonolis și-a exprimat încrederea în antrenorul român și în jocul echipei.

„Sunt optimist, lucrurile se vor rezolva. Fiecare sezon este diferit. Am pierdut primul derby, îl vom pierde și pe al doilea, iar apoi vom câștiga Scudetto. Chivu face o treabă extraordinară. Îmi place cum joacă Inter, ajungem foarte des în careul advers. Avem nevoie de un fundaș central mai rapid, dar în rest totul este în regulă. Milan va termina în spatele nostru în campionat”, a declarat Paolo Bonolis.

La momentul redactării acestui articol, Lazio ocupă prima poziție, cu 28 de puncte, urmată de AS Roma, cu 27. Inter este pe locul 3, cu 25 de puncte, iar Como completează primele patru poziții, cu 23 de puncte. Roma are însă un meci în plus disputat.