Fără milă! Ce a scris presa din Italia de Drăgușin, după greșeala din 2-2 cu Juventus: „Un optimist etern”

Fără milă! Ce a scris presa din Italia de Drăgușin, după greșeala din 2-2 cu Juventus: „Un optimist etern” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Drăgușin a fost integralist în partida dintre Fiorentina și Juventus.

TAGS:
radu dragusinFiorentinaSerie Ajuventus
Din articol

Partida dintre Fiorentina și Juventus a contat pentru etapa a 11-a din Serie A. Deși gazdele au condus în două rânduri, „Bătrâna Doamnă” a plecat cu un punct la Torino după fluierul final.

Ce a scris presa din Italia de Drăgușin, după greșeala din 2-2 cu Juventus

Radu Drăgușin a fost titular în duelul cu fosta sa echipă. După un start bun, românul a fost găsit „țap ispășitor” la golul de 1-1 marcat de Nick Woltemade.

Fundașul central a stat departe de starul lui Juventus în careu. Marcajul larg a lui Drăgușin i-a permis lui Woltemade să găsească culoarul ideal pentru a-l învinge pe David de Gea.

La scurt timp după fluierul final, Fiorentinanews a sancționat greșeala românului, despre care a scris că „fie e un optimist etern, fie nesăbuit”. Totuși, jurnaliștii italieni au amintit și de golul anulat al lui Drăgușin, arbitrul sancționând un fault în atac și a spulberat astfel bucuria internaționalului convocat de Gică Hagi.

„Dacă încerci să-l contracarezi pe Woltemade de la patru metri distanță, ești fie un optimist etern, fie nesăbuit.

Dacă îl lași și pe Bremer la corner, înseamnă că ești pe o altă lungime de undă decât jocul. I s-a anulat ceea ce ar fi putut fi golul de 3-2”, a notat Fiorentinanews.

  • Radu dragusin 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cifrele lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Radu Drăgușin a adunat deja 13 prezențe pentru Fiorentina, fiind de fiecare dată titular. Mai mult decât atât, fundașul a contribuit și cu două pase decisive.

  • 16 milioane de euro este cota lui Radru Drăgușin
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un telefon dat lui Putin a provocat o ruptură majoră în Europa. Liderii europeni, profund divizați în privința Ucrainei
Un telefon dat lui Putin a provocat o ruptură majoră în Europa. Liderii europeni, profund divizați în privința Ucrainei
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce notă a primit Radu Drăgușin în Gazzetta dello Sport, după ce a fost titular contra lui Juventus și a avut un gol anulat
Ce notă a primit Radu Drăgușin în Gazzetta dello Sport, după ce a fost titular contra lui Juventus și a avut un gol anulat
Controverse în Italia după ce Radu Drăgușin a avut un gol anulat în Fiorentina - Juventus! Fostul arbitru din Serie A a dat verdictul
Controverse în Italia după ce Radu Drăgușin a avut un gol anulat în Fiorentina - Juventus! Fostul arbitru din Serie A a dat verdictul
Radu Drăgușin, criticat dur chiar în timpul meciului Fiorentina - Juventus: ”A adormit!”
Radu Drăgușin, criticat dur chiar în timpul meciului Fiorentina - Juventus: ”A adormit!”
ULTIMELE STIRI
Cum se califică naționala României la Campionatul European! Spectatorii din Tulcea, lăudați și de adversari
Cum se califică naționala României la Campionatul European! Spectatorii din Tulcea, lăudați și de adversari
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții
Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

După Dennis Man, Lazio mai pregătește o mutare importantă: „Contract până în 2029”

După Dennis Man, Lazio mai pregătește o mutare importantă: „Contract până în 2029”

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Olandezii au reacționat vehement după ce s-a aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Poate fi o soluție!”

Olandezii au reacționat vehement după ce s-a aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Poate fi o soluție!”

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano


Recomandarile redactiei
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Noul titular al României a luat 4 goluri, a gafat, iar la final a venit verdictul antrenorului
Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții
Răzvan Lucescu a rămas stană de piatră: ce gol a putut să ia portarul lui, de noaptea minții
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
Coman, băgat în ședință: decizia clubului care îl plătește cu 170,000 de euro pe lună
Victor Angelescu a anunțat obiectivul Rapidului: „Așa aș fi extrem de mulțumit”
Victor Angelescu a anunțat obiectivul Rapidului: „Așa aș fi extrem de mulțumit”
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Tini Stoessel, într-o rochie de mireasă provocatoare! Logodnica lui Rodrigo de Paul a făcut valuri pe internet
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Ultimatum pentru „disidenții” din PNL. Ce trebuie să facă în termen de 10 zile

stirileprotvUltimatum pentru „disidenții” din PNL. Ce trebuie să facă în termen de 10 zile

O femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

stirileprotvO femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

Israelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

stirileprotvIsraelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

stirileprotvPrimarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!