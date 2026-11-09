Fără milă! Ce a scris presa din Italia de Drăgușin, după greșeala din 2-2 cu Juventus: „Un optimist etern”

Partida dintre Fiorentina și Juventus a contat pentru etapa a 11-a din Serie A. Deși gazdele au condus în două rânduri, „Bătrâna Doamnă” a plecat cu un punct la Torino după fluierul final.

Ce a scris presa din Italia de Drăgușin, după greșeala din 2-2 cu Juventus

Radu Drăgușin a fost titular în duelul cu fosta sa echipă. După un start bun, românul a fost găsit „țap ispășitor” la golul de 1-1 marcat de Nick Woltemade.

Fundașul central a stat departe de starul lui Juventus în careu. Marcajul larg a lui Drăgușin i-a permis lui Woltemade să găsească culoarul ideal pentru a-l învinge pe David de Gea.

La scurt timp după fluierul final, Fiorentinanews a sancționat greșeala românului, despre care a scris că „fie e un optimist etern, fie nesăbuit”. Totuși, jurnaliștii italieni au amintit și de golul anulat al lui Drăgușin, arbitrul sancționând un fault în atac și a spulberat astfel bucuria internaționalului convocat de Gică Hagi.

„Dacă încerci să-l contracarezi pe Woltemade de la patru metri distanță, ești fie un optimist etern, fie nesăbuit.

Dacă îl lași și pe Bremer la corner, înseamnă că ești pe o altă lungime de undă decât jocul. I s-a anulat ceea ce ar fi putut fi golul de 3-2”, a notat Fiorentinanews.