GALERIE FOTO Protest ciudat în Champions League: s-a aruncat cu mingi de tenis în teren și meciul a fost întrerupt

Protest ciudat în Champions League: s-a aruncat cu mingi de tenis în teren și meciul a fost întrerupt Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Suporterii echipei Manchester United au încercat marţi să perturbe meciul din Liga Campionilor împotriva echipei Roma, aruncând mingi de tenis pe terenul de la Old Trafford, relatează AP.

TAGS:
Manchester Unitedmanchester united - as roma
Din articol

United era condusă cu 2-0 după doar 18 minute, dar protestul fusese planificat dinainte şi anunţat pe reţelele sociale.

Incidentul a provocat doar o scurtă întrerupere, doar câteva mingi fiind aruncate din tribuna Stretford End şi îndepărtate rapid de jucători.

Protest ciudat în Champions League: s-a aruncat cu mingi de tenis în teren și meciul a fost întrerupt

Protestul nu a fost nici pe departe atât de perturbator precum o manifestaţie similară a suporterilor lui Celtic de anul trecut, când aceştia au încercat să provoace o schimbare în conducerea clubului.

Suporterii echipei Manchester United încearcă de mult timp să impună o schimbare de conducere la clubul lor, organizând numeroase manifestaţii împotriva proprietarilor americani, familia Glazer.

  • Imago1085477814h
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Miliardarul britanic Jim Ratcliffe, acţionar minoritar, a fost şi el ţinta criticilor pe fondul problemelor de pe teren ale clubului şi al creşterii preţurilor biletelor.

Ratcliffe, proprietarul gigantului INEOS, a preluat controlul asupra operaţiunilor fotbalistice după ce a cumpărat o participaţie iniţială de 25% pentru 1,3 miliarde de dolari în 2024.

De atunci, clubul care a câştigat de 20 de ori campionatul Angliei a concediat doi antrenori, iar poziţia lui Michael Carrick este supusă unei analize intense după un început de sezon plin de probleme, scrie News.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
LIVE UPDATE | Midterms 2026. Democrații obțin prima victorie în Senat. Primele rezultate ale alegerilor din SUA
LIVE UPDATE | Midterms 2026. Democrații obțin prima victorie în Senat. Primele rezultate ale alegerilor din SUA
ARTICOLE PE SUBIECT
Cine o mai poate opri pe PSG? Campioana Europei are un parcurs fenomenal în Champions League
Cine o mai poate opri pe PSG? Campioana Europei are un parcurs fenomenal în Champions League
ULTIMELE STIRI
Nedreptate? Svitolina s-a pus în postura de răufăcătoare, în divorțul de Monfils
Nedreptate? Svitolina s-a pus în postura de răufăcătoare, în divorțul de Monfils
AC Milan, ce lovitură! Brandul care va „îmbrăca“ echipa a pus 500 de milioane de euro pe masă!
AC Milan, ce lovitură! Brandul care va „îmbrăca“ echipa a pus 500 de milioane de euro pe masă!
Florin Răducioiu l-a supărat după ce a semnat cu Dinamo: ”O să am o discuție serioasă cu el”
Florin Răducioiu l-a supărat după ce a semnat cu Dinamo: ”O să am o discuție serioasă cu el”
Canada, nou blocaj pentru Rusia! Sportivii nu vor putea concura la Campionatul Mondial
Canada, nou blocaj pentru Rusia! Sportivii nu vor putea concura la Campionatul Mondial
Simeone surprinde după Atletico Madrid - Bayern Munchen 0-2 în Liga Campionilor
Simeone surprinde după Atletico Madrid - Bayern Munchen 0-2 în Liga Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Riscă patru ani de închisoare după ce Jesus de Miguel a murit în urma loviturii! Ce spune legea spaniolă

Riscă patru ani de închisoare după ce Jesus de Miguel a murit în urma loviturii! Ce spune legea spaniolă

Povestea neștiută a portarului care și-a omorât adversarul! Ce s-a întâmplat în vestiar după meci

Povestea neștiută a portarului care și-a omorât adversarul! Ce s-a întâmplat în vestiar după meci

Cine este Mary Stoiana, româno-americanca pe care Sorana Cîrstea o va întâlni în optimi, la Hong Kong

Cine este Mary Stoiana, româno-americanca pe care Sorana Cîrstea o va întâlni în optimi, la Hong Kong

A semnat cu Rapid și a făcut anunțul în direct: „Acesta este rolul meu”

A semnat cu Rapid și a făcut anunțul în direct: „Acesta este rolul meu”

Lamine Yamal a doborât recordul lui Kylian Mbappe în Champions League!

Lamine Yamal a doborât recordul lui Kylian Mbappe în Champions League!

Mijlocașul care în 2020 era convocat la naționala mare lucrează acum într-un depozit din Germania. Și-a făcut curaj și explică decizia: "Fotbalul mă dezgusta"

Mijlocașul care în 2020 era convocat la naționala mare lucrează acum într-un depozit din Germania. Și-a făcut curaj și explică decizia: "Fotbalul mă dezgusta"


Recomandarile redactiei
Florin Răducioiu l-a supărat după ce a semnat cu Dinamo: ”O să am o discuție serioasă cu el”
Florin Răducioiu l-a supărat după ce a semnat cu Dinamo: ”O să am o discuție serioasă cu el”
AC Milan, ce lovitură! Brandul care va „îmbrăca“ echipa a pus 500 de milioane de euro pe masă!
AC Milan, ce lovitură! Brandul care va „îmbrăca“ echipa a pus 500 de milioane de euro pe masă!
CFR Cluj, aproape de un tun financiar fără să vândă pe nimeni: 2,5 milioane de euro!
CFR Cluj, aproape de un tun financiar fără să vândă pe nimeni: 2,5 milioane de euro!
Italienii au aflat: Cristi Chivu vrea să transfere un român la Inter Milano!
Italienii au aflat: Cristi Chivu vrea să transfere un român la Inter Milano!
Nedreptate? Svitolina s-a pus în postura de răufăcătoare, în divorțul de Monfils
Nedreptate? Svitolina s-a pus în postura de răufăcătoare, în divorțul de Monfils
Alte subiecte de interes
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
CITESTE SI
Cei trei factori care vor decide soarta alegerilor „midterms” din SUA. Ultimul discurs al lui Trump a înfuriat alegătorii

stirileprotvCei trei factori care vor decide soarta alegerilor „midterms” din SUA. Ultimul discurs al lui Trump a înfuriat alegătorii

Cum au preluat hackerii controlul frigiderelor din șase supermarketuri din România. „E ca într-un scenariu de film”

stirileprotvCum au preluat hackerii controlul frigiderelor din șase supermarketuri din România. „E ca într-un scenariu de film”

România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile

stirileprotvRomânia intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile

Furturi din transporturi cu marfă în România și străinătate. O grupare ar fi provocat pagube de 9 milioane de euro

stirileprotvFurturi din transporturi cu marfă în România și străinătate. O grupare ar fi provocat pagube de 9 milioane de euro

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!