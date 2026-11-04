Protest ciudat în Champions League: s-a aruncat cu mingi de tenis în teren și meciul a fost întrerupt

United era condusă cu 2-0 după doar 18 minute, dar protestul fusese planificat dinainte şi anunţat pe reţelele sociale.

Incidentul a provocat doar o scurtă întrerupere, doar câteva mingi fiind aruncate din tribuna Stretford End şi îndepărtate rapid de jucători.

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Protestul nu a fost nici pe departe atât de perturbator precum o manifestaţie similară a suporterilor lui Celtic de anul trecut, când aceştia au încercat să provoace o schimbare în conducerea clubului.

Suporterii echipei Manchester United încearcă de mult timp să impună o schimbare de conducere la clubul lor, organizând numeroase manifestaţii împotriva proprietarilor americani, familia Glazer.