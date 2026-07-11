GALERIE FOTO Wimbledon 2026, ediție istorică: de câți ani nu s-a mai jucat o finală între jucători din aceeași țară

Wimbledon 2026, ediție istorică: de câți ani nu s-a mai jucat o finală între jucători din aceeași țară Tenis
Marcu Czentye
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Cehii trăiesc un Wimbledon de vis, din care țara noastră se poate inspira.

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Wimbledon 2026Karolina MuchovaLinda NoskovaTenis WTA
Din articol

Karolina Muchova (29 de ani, 9 WTA) și Linda Noskova (21 de ani, 12 WTA) au conturat o finală de vis pentru cehi, în ediția 2026 a celui mai prestigios turneu de tenis, Wimbledon.

Inspirate de succesele avute de Petra Kvitova, Marketa Vondrousova și Barbora Krejcikova pe iarba din Londra, Muchova și Noskova au trecut de Gauff și Kostyuk pentru a se întâlni în marea finală de sâmbătă, 11 iulie, programată de la ora 18:00.

Muchova - Noskova, finală sută la sută cehească la Wimbledon

Probele individuale ale turneelor de mare șlem de la Wimbledon nu au mai văzut finale disputate între jucătoare din aceeași țară de 17 ani.

În 2009, surorile Williams își disputau trofeul de campioană la Wimbledon pentru al doilea an consecutiv. Serena Williams reușea să își ia revanșa, după ce pierduse, cu un an mai devreme, în fața surorii mai mari.

În proba masculină, nu s-a mai jucat o finală între doi tenismeni din aceeași țară de 33 de ani. În 1993, Pete Sampras îl depășea pe Jim Courier, în patru seturi.

Karolina Muchova

  • Karolina muchova wb 2026 03
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De 17 ani turneul de la Wimbledon nu mai văzuse finală între două compatrioate

Surorile Williams au jucat una împotriva celeilalte nu mai puțin de patru finale în proba individuală a turneului de la Wimbledon.

În 2002 și 2003, Serena Williams a ieșit câștigătoare, lucru care a avut loc și în ediția din 2009. Venus Williams a reușit să își apropie doar finala din 2008, una din cele patru disputate de surorile Williams pe iarba londoneză.

Muchova și Noskova, în top 10 WTA, după Wimbledon, indiferent de rezultatul finalei

În cazul în care noua campioană a turneului de la Wimbledon va fi Karolina Muchova, aceasta o va întrece pe Mirra Andreeva și va fi noul număr 5 mondial.

Dacă Linda Noskova va pune mâna pe trofeul de campioană, aceasta o va depăși pe Iga Swiatek și va ocupa poziția a șaptea în ierarhia mondială.

Muchova și Noskova vor ocupa fie pozițiile 5, respectiv 8, după finala Wimbledon, fie vor deveni „vecine” de clasament, urmând să fie clasate pe locurile 6-7.

Linda Noskova

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