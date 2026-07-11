Karolina Muchova (29 de ani, 9 WTA) și Linda Noskova (21 de ani, 12 WTA) au conturat o finală de vis pentru cehi, în ediția 2026 a celui mai prestigios turneu de tenis, Wimbledon.

Inspirate de succesele avute de Petra Kvitova, Marketa Vondrousova și Barbora Krejcikova pe iarba din Londra, Muchova și Noskova au trecut de Gauff și Kostyuk pentru a se întâlni în marea finală de sâmbătă, 11 iulie, programată de la ora 18:00.

Muchova - Noskova, finală sută la sută cehească la Wimbledon

Probele individuale ale turneelor de mare șlem de la Wimbledon nu au mai văzut finale disputate între jucătoare din aceeași țară de 17 ani.

În 2009, surorile Williams își disputau trofeul de campioană la Wimbledon pentru al doilea an consecutiv. Serena Williams reușea să își ia revanșa, după ce pierduse, cu un an mai devreme, în fața surorii mai mari.

În proba masculină, nu s-a mai jucat o finală între doi tenismeni din aceeași țară de 33 de ani. În 1993, Pete Sampras îl depășea pe Jim Courier, în patru seturi.