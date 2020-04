Starea de urgenta prelungita, Simona Halep DEZVALUIE VESTEA de care se temea toata lumea | Halep ar putea sa mai joace tenis abia in 2021

Simona Halep ia in considerare cele mai pesimiste previziuni in legatura cu pandemia de coronavirus.

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a anuntat prelungirea starii de urgenta cu o luna pentru a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul tarii, iar decizia va continua sa-i afecteze pe tenismenii romani.

Simona Halep a dezvaluit ca ia in calcul scenariul in care intregul sezon 2020 al WTA va fi anulat, dar in acelasi timp ramane optimista si spera sa poata juca la US Open in toamna acestui an.

So sad to hear @Wimbledon won’t take place this year. Last year’s final will forever be one of the happiest days of my life! But we are going through something bigger than tennis and Wimbledon will be back! And it means I have even longer to look forward to defending my title ???? pic.twitter.com/PmppwUuKtD — Simona Halep (@Simona_Halep) April 1, 2020



Halep: "In opinia mea, sezonul va fi suspendat mai departe de luna iulie"



"In Romania situatia e destul de rea in acest moment. Totul s-a inchis si se va inrautati, pentru ca multi oameni infectati vor veni in tara din Italia si va fi greu pentru spitale sa managerieze problema. Eu m-am autoizolat cu o saptamana inaintea impunerii carantinei, traim vremuri grele, dar trebuie sa acceptam realitatea," a declarat Simona Halep in "Podcastul Legendelor Tenisului," replicandu-i fostului mare tenismen suedez, Mats Wilander.

"In capul meu, cel mai rau scenariu ar fi cel in care restul sezonului ar fi anulat. In opinia mea, sezonul va fi suspendat mai departe de luna iulie. Speram sa putem juca la US Open, dar acum New York se lupta din rasputeri (n.r. impotriva coronavirusului). Nu stiu cum va fi dupa, nu am mai trecut niciodata prin aceasta situatie si, recunosc, mie imi va fi greu odata ce vom reveni," a mai spus campioana en-titre de la Wimbledon pentru Eurosport.

Odata cu anularea editiei 2020 a turneului de la Wimbledon, circuitele WTA si ATP sunt programate sa revina cel mai devreme la data de 13 iulie cu turneele WTA International de la Bucuresti si Lausanne, ATP 500 Hamburg, ATP 250 Newport si ATP 250 Bastad.