Detalii ULUITOARE despre viata Simonei Halep in carantina: "Am 22 de zile de cand nu am mai iesit din casa. Ma trezesc la 10-11"

Simona Halep a oferit raspunsuri savuroase la intrebarile puse de Mats Wilander, Boris Becker si Tommy Haas.

Aflata in izolare la domiciliu, Simona Halep a participat la un episod al "Podcastului Legendelor Tenisului" realizat de Eurosport, alaturi de Mats Wilander, Boris Becker si Tommy Haas.

"In Romania situatia e destul de rea in acest moment. Totul s-a inchis si se va inrautati, pentru ca multi oameni infectati vor veni in tara din Italia si va fi greu pentru spitale sa managerieze problema. Eu m-am autoizolat cu o saptamana inaintea impunerii carantinei, traim vremuri grele, dar trebuie sa acceptam realitatea. Imi e dor de circuit, de jucatoare si de toti oamenii implicati in organizarea lor. Dar pot sa vad si partea pozitiva a lucrurilor: sunt acasa din februarie; n-am stat atat acasa de multi ani. E o viata diferita si incerc sa ma bucur de ea," a declarat Simona Halep raspunzandu-i lui Mats Wilander.

"Am 22 de zile de cand nu am mai iesit din casa. Ma trezesc pe la 10-11, fara alarma, fara program, iau un mic dejun dupa care ies la o alergare in complex. Ne este permis sa facem asta, pentru ca e un complex rezidential privat. Apoi revin in casa si fac exercitii pentru abdomen, pentru picioare... lucrez in fiecare zi la conditia mea fizica si ma simt pregatita din acest punct de vedere," a adaugat numarul 2 WTA.

"Vad lucrurile pozitiv: sunt campioana en-titre la Wimbledon pentru 2 ani"



"In opinia mea sezonul va fi suspendat mai departe de luna iulie. Speram sa putem juca la US Open, dar acum New York se lupta din rasputeri (n.r. impotriva coronavirusului). Nu stiu cum va fi dupa, nu am mai trecut niciodata prin aceasta situatie si, recunosc, mie imi va fi greu odata ce vom reveni," a mai spus Halep.

"E cea mai lunga perioada in care nu am atins racheta de tenis. Nu am mai jucat tenis din Dubai si vreau sa o tin asa pana peste o luna. Cred ca am nevoie de asta dupa atat timp," a fost raspunsul Simonei Halep la intrebarea pusa de Boris Becker.