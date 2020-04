Simona Halep va reveni peste o luna pe terenul de tenis! Ce turneu planuieste sa joace 

Simona Halep a relatat ca nu se grabeste sa revina in circuitul WTA.

Odata cu anularea turneului de la Wimbledon, suspendarea circuitului WTA s-a prelungit pana la data de 13 iulie, dar Simona Halep nu crede ca acest deadline va fi respectat. Actualul numar 2 WTA spera sa poata juca la US Open in acest an (24 august - 13 septembrie), dar a lasat de inteles ca nu isi va asuma niciun risc inerent calatoriilor internationale pana ce situatia nu va reveni la normal.

"Este o problema globala si vreau doar sa spun ca e mult mai sigur ca totul sa se anuleze. Nu este o problem neinsemnata, este o problem uriasa. Trebuie sa ascultam ce spun expertii, sa stam acasa, in siguranta. Tenisul nu este totul in viata mea. Desigur, am avut multi ani in care a fost o prioritate si inca mai este. Fac tot ce pot pentru a ramane in forma pentru a intra repede in ritm atunci cand totul se va relua," a punctat Simona Halep in "Podcastul Legendelor Tenisului."

Simona Halep: "Daca nu sunt 100% sigura, atunci nu voi pleca de acasa."



"Prefer sa stau acasa, sa astept si atunci cand totul va fi sigur, sa reincep sa calatoresc. Dar daca nu sunt 100% sigura, atunci nu voi pleca de acasa. Tot ce s-a decis deja, pentru mine este perfect. Chiar daca imi lipsesc turneele, este mai bine sa fiu in siguranta si sa iau aceste decizii," a declarat Simona Halep.

Intrebata care este lovitura din jocul sau de care ii este dor, Simona Halep a raspuns 'backhand-ul in lung de linie', adaugand ca ii este frica de cantitatea de timp pe care va trebui sa o investeasca in a-si recapata nivelul bun de serviciu. Cu toate acestea, Simona Halep a afirmat ca prioritizeaza conditia sa fizica si jocul de picioare, motiv pentru care alege sa alerge cu regularitate in aceasta perioada: "E cea mai lunga perioada in care nu am atins racheta de tenis. Nu am mai jucat tenis din Dubai si vreau sa o tin asa pana peste o luna. Cred ca am nevoie de asta dupa atat timp," a fost raspunsul Simonei Halep la intrebarea pusa de Boris Becker.