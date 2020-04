Cum se protejeaza Simona Halep de noul coronavirus: "Sfatuiesc pe toata lumea sa faca acelasi lucru" 

Din articol Simona Halep era accidentata in momentul in care a inceput seria anularilor de turnee WTA

Simona Halep a publicat un articol in cel mai vechi ziar britanic, The Times.

Simona Halep si-a facut debutul editorial in cadrul celui mai vechi ziar din Marea Britanie, The Times. Actualul numar 2 WTA a descris perspectiva sa asupra actualei situatii din circuitul WTA, surprinzand cat de mult a afectat-o anularea editiei 2020 a turneului de la Wimbledon.

"Imi va lipsi sa revin pe Centre Court, scena finalei minunate de anul trecut. Imi va fi dor sa-mi vad numele pe perete si toate lucrurile frumoase de care beneficiezi odata intrat in clubul campionilor de la Wimbledon. Imi va lipsi iarba, suprafata de care in sfarsit m-am indragostit. Imi va fi dor sa port alb si de sentimentul de a face parte din uriasa istorie a ceea ce reprezinta Wimbledon. Chiar daca anularea Wimbledon-ului era inevitabila dupa ce s-a intamplat in ultimele saptamani, am sperat ca se va gasi cumva o varianta sa ramana in calendar pentru ca este un turneu atat de special. Miercuri a fost o zi trista si mi-am amintit de unele dintre cele mai frumoase momente petrecute anul trecut la All England Club. Intr-o nota pozitiva, voi avea onoarea rara si speciala de a fi campioana en-titre pentru doi ani la rand. Iubesc traditia conform careia campionii en-titre sunt mereu pusi sa joace pe Centre Court la primul meci din turneu, asa ca sper sa se intample asta anul viitor. Va fi un sentiment special pe care-l voi savura din plin," a scris Simona Halep, potrivit Eurosport Romania.

Simona Halep era accidentata in momentul in care a inceput seria anularilor de turnee WTA



"Totul s-a intamplat atat de rapid. Intr-un mod haios, eu oricum as fi luat in calcul sa iau o pauza luna trecuta. Am reusit sa castig turneul de la Dubai in februarie cu o accidentare la picior, dar toate acele meciuri dificile au agravat accidentarea si m-am retras de la Indian Wells inainte de a fi anulat. Intr-un fel, sunt norocoasa ca aceasta accidentare a aparut acum. Am putut ramane acasa, in Romania, m-am antrenat in fiecare zi si mi-am facut exercitiile de recuperare. Sunt fericita ca piciorul meu este mult mai bine, chiar daca nu am intrat deloc pe terenul de tenis," a punctat dubla campioana de Grand Slam.

Referitor la masurile de preventie pe care le-a luat impotriva contactarii noului coronavirus, Halep a relatat urmatoarele: "Pana acum am reusit sa ma protejez, sa nu intru in contact cu nimeni care ar putea avea coronavirus. Nu am calatorit in afara tarii de la Dubai si am fost foarte stricta cu regulile de distantare sociala. E destul de terifiant ce se intampla in Europa. Am facut o donatie pentru echipament medical la spitale din Bucuresti si Constanta si sfatuiesc pe toata lumea cu posibilitati financiare sa faca acelasi lucru [...] Este socant cat de repede se pot schimba prioritatile. Acum apreciem cat de norocosi suntem ca putem sa jucam tenis si sa ne castigam existenta din asta. Sunt recunoscatoare pentru starea mea de sanatate, pentru familia mea, pentru prietenii pe care-i am. Trebui sa luptam contra acestui virus in fiecare zi. Vom castiga aceasta lupta daca luptam impreuna si ramanem optimisti," a mai scris Halep.

We are so grateful for the bravery of our medical workers at these difficult times. I am committed to helping my country and have decided to donate medical equipment. Please see my Facebook page for more info: https://t.co/D0Ko1lrtUp Stay safe and look after each other ????????????❤ pic.twitter.com/z8kbYWPUWO — Simona Halep (@Simona_Halep) March 17, 2020