După 22 de etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei, La Liga, Real Madrid a bifat 17 victorii și trei rezultate de egalitate, la care s-au adăugat două înfrângeri.

90.000.000 de € pentru un transfer de cinci stele la Real Madrid: ”Agenții au contactat clubul”

Potrivit fichajes.com, agenții lui Sandro Tonali l-au oferit pe închizătorul italian, cotat la 75 de milioane de euro de site-urile de specialitate, la Real Madrid.

”Agenții au contactat clubul”, a notat sursa anterior menționată.

În cazul în care Real Madrid va lua în considerare mutarea lui Tonali, atunci Newcastle nu-l va da ieftin pe fotbalistul care mai are contract cu ”coțofenele” până în 2028.

90 de milioane de euro ar fi suma cu care s-ar mulțumi Newcastle pentru cedarea lui Sandro Tonali, în condițiile în care clubul din Premier League a plătit 60 de milioane pentru transferul fotbalistului în 2023, de la AC Milan.

La Newcastle, Sandro Tonali a bifat 93 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de șapte ori și, pe deasupra, a oferit și opt pase decisive.

Ce închizători are Real Madrid

Dacă transferul se va concretiza, atunci Tonali se va lupta pentru un post de titular în primul ”11” al galacticilor cu Aurelien Tchouameni. Va fi extrem de dificil însă ca Tonali să-i ia fața, în contextul în care francezul e om de bază pe ”Bernabeu”.