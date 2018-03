VIDEO EMOTIONANT | Clipul care face senzatie pe internet! Reactia nepoatei Simonei Halep cand o vede pe matusa sa in fotografii

Simona Halep a postat un filmulet emotionant pe retelele de socializare.

Filmuletul cu Tania, nepotica Simonei Halep, a facut senzatie pe internet dupa ce liderul mondial a postat clipul pe contul sau de Instagram.

Micuta Tania, in varsta de un an si jumatate, a demonstrat cat de mult isi iubeste matusa dupa ce a pupat fotografiile in care apare Simona Halep.