Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că sunt în desfăşurare două investigaţii de audit şi verificări ale Corpului de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la echipa de fotbal Steaua. El a arătat că acolo este un buget de aproximativ 32 de milioane de euro anual, mai mare decât al celorlalte echipe din prima ligă la un loc, şi a adăugat că doreşte ca utilizarea acestor bani să fie făcută într-un mod eficient.

Ministrul Apărării dorește verificări la Steaua

„Sunt în curs două investigaţii serioase de audit şi de Corp de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la Steaua. Am început să primesc informaţii sumarizate. Se lucrează intens, în fiecare zi pare că se descoperă altceva. Atunci când voi primi raportul final, vă voi anunţa măsurile luate şi care sunt consecinţele pentru cei care greşesc. Nu fac o vânătoare de vrăjitoare în acest minister, însă e, cred eu, o abordare care, de fapt, asigură starea de sănătate a acestei instituţii, ca acolo unde se identifică o greşeală să descoperim mecanismul prin care s-a permis a se ajunge la această greşeală şi să fie eliminat”, a declarat Radu Miruţă, joi, într-o conferinţă de presă.

El a fost întrebat despre ce controale este vorba şi ce probleme sunt la Steaua.

„V-am spus că pentru toate problemele o să vă prezint raportul de audit şi al Corpului de Control. Eu am început să mă uit despre cum se duc banii. Este un buget acolo de aproximativ 32 de milioane de euro anual, care este mult mai mare decât al tuturor celorlalte echipe din Divizia A la un loc. E foarte bine. E foarte bine că încercăm să se facă performanţă acolo, dar vrem ca utilizarea acestor bani să fie realizată într-un mod eficient, despre care am dubii în acest moment, dar vreau să văd cum arată toată planşa”, a explicat ministrul Apărării.

Se ia în calcul reducerea bugetului Stelei

El a mai fost întrebat dacă este o intenţie a ministerului de a privatiza sau de a vinde secţia de fotbal.

„Fac o analiză după ce văd toate aceste cheltuieli, că mă întreabă lumea: le reduci bugetul? Răspunsul pe scurt este da. Răspunsul pe lung este că ar trebui să vedem cum arată un plan în funcţie de care să încadrez alte sume de bani. Pasul 1 este să vedem exact starea problemelor de acolo, pasul 2 este ca în funcţie de aceste probleme să luăm nişte măsuri organizatorice, pasul 3 este să calibrăm bugetul pe noua structură care va fi compusă după ce vom avea toate aceste probleme. Suntem în situaţia 75% in progress, aş zice eu la pasul 1”, a mai declarat Radu Miruţă.

News.ro