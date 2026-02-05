Emma Răducanu continuă parcursul excelent de la Cluj și s-a calificat în semifinalele Transylvania Open, după o victorie clară în fața polonezei Maja Chwalinska, scor 6-0, 6-4.

Jucătoarea din Marea Britanie nu a avut emoții în fața sportivei care o eliminase pe Ana Bogdan și a oferit una dintre cele mai solide prestații ale turneului.

Emma Răducanu, demonstrație de forță la Cluj

Răducanu ajunsese în această fază după succesul din sferturi cu slovena Kaja Juvan, locul 97 WTA, scor 7-5, 6-1, într-un meci care a durat 98 de minute.

Primul set a fost o adevărată demonstrație de forță. Răducanu a reușit un „bagel”, 6-0, cu două game-uri câștigate pe propriul serviciu la zero.

Setul secund a fost mai echilibrat. Răducanu a făcut primul break pentru 3-2, însă poloneza a revenit imediat și a egalat la 3-3.

Finalul i-a aparținut însă britanicei, care a reușit break-ul pentru 4-3, apoi și-a câștigat serviciul la zero și a închis meciul cu 6-4.

Maja Chwalinska a fost una dintre revelațiile competiției. Venită din calificări și aflată pe locul 146 mondial, poloneza le-a eliminat pe Ana Bogdan, scor 6-3, 6-2, și pe Olga Danilovic, favorita numărul 7, 6-1, 1-6, 6-2, înainte de a se opri în fața Emmei Răducanu.

În semifinale, Răducanu o va întâlni pe ucraineanca Oleksandra Oliynykova, care a trecut în sferturi de chinezoaica Wang Xin, favorita numărul 4, scor 6-4, 6-4.