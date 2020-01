Tania Halep face FURORI pe internet: cum o imita pe Simona Halep nepotica sa

Simona Halep a parasit Adelaide pentru Melbourne, admitand pe retelele sociale ca adversara sa din sferturi, Aryna Sabalenka a fost prea buna in ziua meciului de ieri.

Pentru Halep urmeaza primul meci la Australian Open in fata americancei Jennifer Brady, numar 49 WTA. Partida va avea loc marti, la o ora care nu a fost inca stabilita de organizatori.

Goodbye Adelaide and thank you for a beautiful stay ????



Pana la debutul din Melbourne Park, Simona Halep s-a amuzat de nepotica ei, Tania, postand un videoclip in care aceasta tine o racheta de tenis in mana si o imita pe Simona.

"Haide! Haide, Toni (n.r. Toni Iuruc, iubitul Simonei)! Haide, Toni, mai!" striga Tania dupa o lovitura de forehand, fapt care le-a indulcit ziua fanilor Simonei Halep.

Omg she said she's Simo and the one who was filming is Toni ???????????????? and after she hits she says "cmon Toni, cmon!!" ???????????????????????? pic.twitter.com/pkSaqpjNtJ