"Mama, stiu ca esti in fata televizorului si plangi acum!" | Reactie emotionanta a invinsei din finala Australian Open, Jennifer Brady in cadrul ceremoniei de premiere

La 23 de ani, Naomi Osaka a castigat al patrulea turneu de mare slem al carierei.

Naomi Osaka este cvadrupla campioana de Grand Slam, dupa victoria cu 6-4, 6-3 semnata in defavoarea americancei Jennifer Brady in finala Australian Open 2021.

Ca urmare a acestui succes, japoneza o va intrece pe Simona Halep in clasamentul WTA, urmand sa se distanteze la 930 de puncte in fata romancei. Osaka o va seconda pe Ashleigh Barty, australianca ramanand lider mondial.

"Felicitari, Naomi Osaka! Multumim pentru tot ce faci pentru sportul nostru si sper ca multe tinere sa te urmareasca si sa fie inspirate de performantele tale. Mama, stiu ca te uiti acum, ca esti in fata televizorului si probabil plangi. A fost special sa joc cu spectatori in tribune in prima mea finala de Grand Slam. Astazi n-a fost sa fie, dar sper ca vor mai fi multe alte finale de jucat," a spus Jennifer Brady la ceremonia de premiere.

"Cum iti place sa ti se zica, Jennifer sau Jenny?," a intrebat-o Osaka pe Brady in debutul discursului sau. "Le-am spus tuturor ca vei fi o jucatoare-problema si am avut dreptate. E uimitor sa iti vedem ascensiunea si vreau sa iti felicit echipa. Sunt sigura ca mama ta e mandra de tine acum si cred ca vom mai juca multe meciuri impreuna. Multumesc echipei mele, trofeul asta e pentru voi," a declarat Naomi Osaka in cadrul discursului campioanei.