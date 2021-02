LIVE ACUM FINALA Australian Open 2021, Osaka - Brady 3-2: Naomi Osaka o poate intrece pe Simona Halep in clasamentul WTA

Live aici la secunda cu specialistul www.sport.ro in tenis, Marcu Czentye: urmarim impreuna finala Australian Open 2021!

Finala Australian Open 2021: Naomi Osaka - Jennifer Brady 3-2

Setul 1:

3-2: Brady lupta eroic intr-un game care s-ar fi putut incheia rapid in favoarea japonezei si face rebreak-ul, provocand primele semne de frustrare in jocul asiaticei.

3-1: Break alb reusit de Naomi Osaka. Brady a comis doua duble greseli in acest game.

2-1: Hold la cincisprezece pentru favorita meciului.

1-1: Emotii pentru Jennifer Brady in primul game pe propria serva; americanca a pierdut avantajul de la 40-0, dar a reusit sa bifeze in prelungiri primul hold al finalei.

1-0: Naomi Osaka incepe finala cu o serie de servicii fulgeratoare. Nicio sansa la retur pentru sportiva din SUA in primul game al partidei.

Naomi Osaka si Jennifer Brady se dueleaza in ultimul act al Openului Australian, editia 2021. Japoneza joaca a patra finala de Grand Slam a carierei, avand si trei titluri castigate pana in prezent, in vreme ce americanca se afla la prima aparitie intr-o finala de turneu de mare slem.

Osaka o conduce cu 2-1 pe Brady la scorul meciurilor directe. Cel mai recent duel intre cele doua a avut loc tocmai in semifinalele US Open 2020, cand Naomi a supravietuit unei sperieturi serioase exercitate de Jennifer, intr-un meci incheiat 7-6, 3-6, 6-3.

Jennifer Brady (25 de ani, 24 WTA) a invins-o pe Karolina Muchova in semifinale, la capatul unui meci dramatic, incheiat 6-4, 3-6, 6-4 dupa doua ore fara cinci minute de joc. In intreaga cariera de jucatoare profesionista, Brady a acumulat in palmares un singur titlu WTA, la Lexington in 2020, pe cand Naomi Osaka (23 de ani, 3 WTA) are sase titluri WTA, dintre care trei, de Grand Slam.

Traseele parcurse de Naomi Osaka si Jennifer Brady pentru a se califica in finala Australian Open



Naomi Osaka

Tur 1: 6-1, 6-2 cu Anastasia Pavlyuchenkova

Tur 2: 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia

Tur 3: 6-3, 6-2 cu Ons Jabeur

Optimi: 4-6, 6-4, 7-5 cu Garbine Muguruza

Sferturi: 6-2, 6-2 cu Su-Wei Hsieh

Semifinale: 6-3, 6-4 cu Serena Williams

Jennifer Brady

Tur 1: 6-1, 6-3 cu Bolsova Zadoinov

Tur 2: 6-1, 6-2 cu Madison Brengle

Tur 3: 6-1, 6-3 cu Kaja Juvan

Optimi: 6-1, 7-5 cu Donna Vekic

Sferturi: 4-6, 6-2, 6-1 cu Jessica Pegula

Semifinale: 6-4, 3-6, 6-4 cu Karolina Muchova