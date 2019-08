Surpriza mare la dublu la US Open! Tecau si Rojer, eliminati inca din primul tur! Raluca Olaru a reusit calificarea in turul doi

Monica Niculescu nu a reusit sa treaca de echipa formata din Viktoria Azarenka si Ashleigh Barty.

Surpriza neplacuta de proportii mari pe tabloul de dublu masculin de la US Open: favoritii numarul 5 la castigarea trofeului, Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au fost eliminati inca din primul tur de dublul format din Fabrice Martin si Jeremy Chardy.

Meciul s-a incheiat in minimum de seturi in favoarea francezilor, care s-au impus scor 7-6(2), 6-1, dupa o ora si 21 de minute de joc.

Echlibrul partidei s-a rupt in tie-break-ul primului set, cand la scorul de 3-2 francezii au reusit doua mini-break-uri, dintre care unul obtinut cu o doza de sansa considerabila.

Esecul reprezinta si finalul de drum al lui Horia Tecau la editia 2019 a Openului American, dupa ce perechea Tecau-Halep si-a anuntat in urma cu cateva ore retragerea de pe tabloul de dublu mixt.

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer raman in continuare cu un singur titlu de mare slem castigat la New York City, dupa ce s-au impus aici in urma cu doi ani.

Martin/Chardy vor juca in turul al doilea cu invingatorii meciului Albot/Jaziri vs. Monroe/Sandgren.

Raluca Olaru, in turul doi

Raluca Olaru si Zhaoxuan Yang s-au calificat in turul al doilea din proba de dublu feminin de la US Open, dupa ce le-au invins pe americancele Jennifer Brady si Alison Riske, scor 6-2, 3-6, 6-3, la finele unui meci care a durat o ora si 45 de minute.

Olaru/Yang vor juca in turul secund cu perechea invingatoare a confruntarii Kichenok/Ostapenko (14) vs. Kozlova/Potapova.

Olaru si Yang au lovit 35 de winnere in acest meci, fata de 27 ale adversarelor, dar au comis 24 de greseli nefortate, cu 2 mai mult decat oponentele de astazi.

Monica Niculescu, eliminata si la dublu

Monica Niculescu si Margarita Gasparyan au fost eliminate in primul tur la US Open, fiind invinse in trei seturi de cuplul puternic Viktoria Azarenka – Ashleigh Barty.

Niculescu/Gasparyan au castigat primul set cu 6-4, insa din acel moment si pana la finalul partidei dublul romano-rus n-a reusit sa castige mai mult de 2 game-uri. A fost 4-6, 6-1, 6-1 pentru Azarenka/Barty care vor juca mai departe cu Kichenok/Spears.

Romania bifeaza totusi o victorie pe tabloul de dublu feminin, dupa ce Raluca Olaru si Zhaoxuan Yang le-au eliminat pe reprezentantele tarii gazda, Jennifer Brady si Alison Riske.