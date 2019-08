US OPEN, REZUMATUL ZILEI: Alarma de tenis in Orasul care nu doarme niciodata, ziua 4

Ploaia din ziua 3 a adus pe spinarea celei de-a patra zile a Openului American o miriada de meciuri de jucat.

Autor: Marcu Czentye

Mai exact, 53 la numar doar pe tablourile de simplu.

In conditii de caldura care au testat irascibilitatea jucatorilor, Osaka si-a mentinut calmul si si-a adjudecat rapid o victorie de rutina in concordanta cu statutul sau de campioana in exercitiu. Facand si ea totala abstractie de canicula, Johanna Konta a pierdut primul game, dar apoi si-a trecut in cont 12 la rand in meciul cu Margarita Gasparyan, coechipiera Monicai Niculescu din proba de dublu.

Devreme in zi, Andrea Petkovic a eliberat jumatatea superioara de tablou de inca un nume cu consistenta, depasind-o in minim de seturi pe Kvitova.

Jucand un tenis solid, Ana Bogdan si-a vazut din pacate eforturile refuzate de stacheta turului 3, fiind invinsa de Petra Martic.

Pe un teren mai laturalnic, la aceeasi ora, Daniil Medvedev avea sa piarda primul set la US Open, sa sparga o racheta si totusi sa nu se impacienteze prea tare, avansand in turul 3 fara multe oprelisti.

Asteptarea meciului Simonei avea sa fie cauzata de prelungirea meciului dintre Zverev si Tiafoe, germanul avand din nou nevoie de setul 5 pentru a castiga meciul si bifand astfel deja 10 seturi jucate si 6 castigate la aceasta editie a US Open.

Simultan, pe un alt teren, Sorana Cirstea avea si ea nevoie de setul decisiv pentru a-si apropia victoria intr-un meci in care a demonstrat cat de puternica este din punct de vedere psihologic.

A urmat apoi meciul zilei, in care Simona Halep a cedat la limita un duel sisific al nervilor, al voleurilor si al passing-urilor, permitandu-i lui Taylor Townsend sa se bucure de cel mai bun rezultat al carierei de pana acum. Povestea meciului poate fi citita pe larg aici.

Spre seara, Gael Monfils si Nick Kyrgios au pasit hotarat spre turul trei, francezul jucand un tenis cert, limpede si spectaculos in fata lui Marius Copil. Cilic avea si el sa se impuna relativ lejer, apropiindu-se vertiginos de intalnirea electrica cu Rafa Nadal, in vreme ce in incheierea noptii Coco Gauff, la 15 ani, a invins-o pe Timea Babos in 3 seturi si a acces in turul al treilea la Flushing Meadows.

Lucruri de retinut dupa ziua a patra la US Open:

• Taylor Townsend a stabilit in meciul cu Simona Halep un record la actuala editie a US Open in ceea ce priveste urcarile la fileu, totalizand 106 de veniri la fileu, dintre care 64 reusite.

• Gael Monfils a devenit, neoficial, jucatorul care a conturat cea mai eleganta incheiere a unei victorii la un turneu de mare slem din istoria tenisului.

• Sorana Cirstea a lovit direct castigator de 37 de ori in meciul cu Aliona Bolsova, lucru care indica un meci extrem de interesant in turul 3, cu Townsend.

• Simona Halep nu a scapat de presiunea rezultatelor slabe de la US Open si se va lovi de aceeasi problema si la editia urmatoare a turneului din inima Orasului care nu doarme niciodata.