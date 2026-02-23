Ajuns la 34 de ani, croatul Ante Vukusic a ajuns în ligile inferioare din Italia.
Ante Vukusic a semnat cu Acireale în Serie D
Ante Vukusic a fost jucătorul celor de la FCSB timp de câteva luni, în perioada 28 ianuarie 2021 – 31 iulie 2021, însă nu a reușit să se impună la echipa patronată de Gigi Becali.
Vukusic a jucat cinci meciuri în tricoul roș-albaștrilor în care nu a reușit, însă, să contribuie cu gol sau cu pasă decisivă.
- 75.000 de euro este cota de piață a lui Ante Vukusic, conform Transfermarkt.
După plecarea de la FCSB, Vukusic a schimbat mai multe echipe, însă nu a rămas nicăieri pentru o perioadă mai lungă. Ultima oară, Vukusic a jucat pentru echipa din liga a doua croată, NK Croatia Zmijavci, unde a contribuit doar cu un gol și o pasă decisivă în 24 de meciuri.
Acum, Vukusic a început o nouă aventură, de această dată în Italia, în Serie D, unde a semnat cu Acireale.
”SSD Citta di Acireale 1946 a finalizat astăzi transferul fotbalistului Ante Vukusic.
Jucătorul, provenit dintr-o federație străină, va ajunge la echipă în următoarele ore și va putea fi folosit în meciuri oficiale imediat după eliberarea permisului de către federația croată.
Clubul a inițiat deja demersurile necesare pentru obținerea ITC-ului în cel mai scurt timp posibil”, a fost anunțul clubului.