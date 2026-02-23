Ajuns la 34 de ani, croatul Ante Vukusic a ajuns în ligile inferioare din Italia.

Ante Vukusic a semnat cu Acireale în Serie D

Ante Vukusic a fost jucătorul celor de la FCSB timp de câteva luni, în perioada 28 ianuarie 2021 – 31 iulie 2021, însă nu a reușit să se impună la echipa patronată de Gigi Becali.

Vukusic a jucat cinci meciuri în tricoul roș-albaștrilor în care nu a reușit, însă, să contribuie cu gol sau cu pasă decisivă.

75.000 de euro este cota de piață a lui Ante Vukusic, conform Transfermarkt.

După plecarea de la FCSB, Vukusic a schimbat mai multe echipe, însă nu a rămas nicăieri pentru o perioadă mai lungă. Ultima oară, Vukusic a jucat pentru echipa din liga a doua croată, NK Croatia Zmijavci, unde a contribuit doar cu un gol și o pasă decisivă în 24 de meciuri.

Acum, Vukusic a început o nouă aventură, de această dată în Italia, în Serie D, unde a semnat cu Acireale.

”SSD Citta di Acireale 1946 a finalizat astăzi transferul fotbalistului Ante Vukusic.

Jucătorul, provenit dintr-o federație străină, va ajunge la echipă în următoarele ore și va putea fi folosit în meciuri oficiale imediat după eliberarea permisului de către federația croată.

Clubul a inițiat deja demersurile necesare pentru obținerea ITC-ului în cel mai scurt timp posibil”, a fost anunțul clubului.