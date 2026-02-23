OFICIAL Jucătorul care l-a făcut praf pe Gigi Becali a semnat în Italia: ”Benvenuto!”

Fostul atacant de la FCSB s-a transferat în Italia.

Ajuns la 34 de ani, croatul Ante Vukusic a ajuns în ligile inferioare din Italia.

Ante Vukusic a semnat cu Acireale în Serie D

Ante Vukusic a fost jucătorul celor de la FCSB timp de câteva luni, în perioada 28 ianuarie 2021 – 31 iulie 2021, însă nu a reușit să se impună la echipa patronată de Gigi Becali.

Vukusic a jucat cinci meciuri în tricoul roș-albaștrilor în care nu a reușit, însă, să contribuie cu gol sau cu pasă decisivă.

  • 75.000 de euro este cota de piață a lui Ante Vukusic, conform Transfermarkt.

După plecarea de la FCSB, Vukusic a schimbat mai multe echipe, însă nu a rămas nicăieri pentru o perioadă mai lungă. Ultima oară, Vukusic a jucat pentru echipa din liga a doua croată, NK Croatia Zmijavci, unde a contribuit doar cu un gol și o pasă decisivă în 24 de meciuri.

Acum, Vukusic a început o nouă aventură, de această dată în Italia, în Serie D, unde a semnat cu Acireale.

SSD Citta di Acireale 1946 a finalizat astăzi transferul fotbalistului Ante Vukusic.

Jucătorul, provenit dintr-o federație străină, va ajunge la echipă în următoarele ore și va putea fi folosit în meciuri oficiale imediat după eliberarea permisului de către federația croată.

Clubul a inițiat deja demersurile necesare pentru obținerea ITC-ului în cel mai scurt timp posibil”, a fost anunțul clubului.

Ante Vukusic l-a făcut praf pe Gigi Becali

După ce a plecat de la FCSB, Ante Vukusic l-a criticat fără menajamente pe Gigi Becali în presa croată și s-a arătat dezamăgit de felul în care lucrurile merg la gruparea roș-albastră în privința alcătuirii echipei și a schimbărilor:

 ”Gigi Becali vorbește despre orice. Sună un jucător în fiecare zi. Jucătorii tineri sunt singurii pe care nu îi critică, pentru că speră ca va obține bani de pe urma lor. Până acum n-am vrut să vorbesc, pentru că n-am vrut să fiu amendat.

Nu mi-a venit să cred că el decide cine intră pe teren prin telefon. Am jucat meciul din Supercupă cu CFR, iar la pauză a decis să scoată cinci jucători. El face totul prin telefon, are un om pe bancă. Becali cumpără jucători tineri, așa crede că va obține și rezultate. CFR a câștigat campionatul pentru că a avut antrenor”, spunea la acea vreme Ante Vukusic.

