Echipa formata din Simona Halep si Horia Tecau s-a retras din proba de dublu mixt de la US Open!

Abandonul a fost anuntat chiar inainte de meciul din primul tur pe care cei doi trebuia sa-l joace cu favoritii numarul 2, Dabrowski/Pavic.

Halep/Tecau vor fi inlocuiti de Jurak/Daniell.

Simona Halep a fost eliminata joi de la US Open, in turul al doilea, fiind invinsa in 3 seturi de Taylor Townsend din Statele Unite, scor 2-6, 6-3, 7-6 (4).