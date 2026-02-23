În partida cu Real Madrid, din prima manșă a play-off-ului pentru optimile Champions League, Gianluca Prestianni a fost acuzat de rasism de Vinicius Junior. Starul brazilian l-a acuzat pe jucătorul formației portugheze că l-ar fi numit "maimuță".

Gianluca Prestianni, suspendat provizoriu, un meci, după scandalul de rasism de la Benfica - Real Madrid

După incidentele de pe Da Luz, UEFA a deschis o anchetă, iar luni a fost anunțată o primă decizie: Gianluca Prestianni a fost suspendat provizoriu, un meci, astfel că nu va putea juca la returul cu Real Madrid, programat miercuri.

Decizia este doar una intermediară. În cazul în care va fi găsit vinovat pentru rasism, Prestianni riscă o suspendare de cel puțin 10 etape.

"Suspendarea provizorie a jucătorului lui SL Benfica, Gianluca Prestianni

În urma numirii unui Inspector de Etică și Disciplină (EDI) UEFA pentru a investiga acuzațiile de comportament discriminatoriu în timpul meciului de play-off eliminatoriu al Ligii Campionilor UEFA 2025/2026 dintre SL Benfica și Real Madrid CF din 17 februarie 2026 și la cererea EDI, însoțită de un raport intermediar, Organismul de Control, Etică și Disciplină al UEFA (CEDB) a decis astăzi să îl suspende provizoriu pe domnul Gianluca Prestianni pentru următorul (1) meci din competiția cluburilor UEFA pentru care ar fi fost altfel eligibil pentru încălcarea articolului 14 din Regulamentul Disciplinar (RD) UEFA referitor la un comportament discriminatoriu.

Acest lucru nu aduce atingere niciunei decizii pe care organele disciplinare UEFA o pot lua ulterior în urma încheierii anchetei în curs și a transmiterii acesteia către organele disciplinare UEFA.

Informații suplimentare pe această temă vor fi puse la dispoziție în timp util", se arată pe site-ul UEFA.