Scandal MONSTRU la US Open! Medvedev a fost huiduit de o arena intreaga si le-a aratat degetul mijlociu: "Va multumesc ca m-ati ajutat sa castig!"

Fanii americani nu il au la inima pe Medvedev.

Scandal la US Open, dupa ce Daniil Medvedev si-a atras antipatia intregii Arene Louis Armstrong, care l-a huiduit dupa meciul castigat de rus impotriva spaniolului Feliciano Lopez.

Irascibil, Medvedev s-a enervat si i-a smuls prosopul din mana copilului de mingi. Arbitrul de scaun Damien Dumusois l-a penalizat, dupa care Medvedev a aruncat cu racheta in directia arbitrului, insa fara intentia de a-l lovi.

Medvedev is in a foul mood, throws a tantrum at the towel guy then throws his racket when the code violation is announced #USOpen pic.twitter.com/YyNtfbR0ry — CJ Fogler (@cjzer0) August 31, 2019

Medvedev a avut cuvinte grele de spus la adresa arbitrului si a aratat degetul mijlociu – un gest indreptat cel mai probabil catre atentia spectatorilor - atunci cand a trecut pe langa scaunul sau. Imaginile au fost surprinse de camere, iar arbitrul a sesizat gestul pe marele ecran al arenei.

Here's Medvedev flipping off the crowd on the opposite side of the ump like a child. The ump sees it on the replay but doesn’t give a violation pic.twitter.com/PHW2ivae94 — WTA Tea (@WTATea) August 31, 2019

La finalul meciului, Daniil Medvedev a intaratat si mai mult publicul care il huiduia la unison. Iata declaratiile controversate ale rusului la interviul de pe teren:

„In primul rand, ce pot sa spun este ca va multumesc. Va multumesc tuturor, pentru ca energia voastra imi ofera victoria. Daca nu ati fi fost aici, probabil as fi pierdut acest meci. Eram foarte obosit, aveam crampe, a fost foarte greu pentru mine sa joc azi. Vreau ca toti sa stiti ca, atunci cand va veti pune sa dormiti la noapte, eu am castigat datorita voua. Singurul lucru pe care il pot spune este ca energia pe care mi-o dati acum imi va fi probabil suficienta pentru urmatoarele mele 5 meciuri. Cu cat faceti mai mult asta, cu atat voi castiga mai mult. Pentru voi,” a spus Medvedev pe un ton ironic oamenilor prezenti in tribunele Arenei Louis Armstrong. La final, Medvedev a ridicat mainile in semn de victorie, enervand si mai puternic publicul.

‘The energy you are giving me (by booing) will be enough for my next 5 matches’ - Daniil Medvedevpic.twitter.com/MEgJyV8mBC ???? — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) August 31, 2019

Medvedev nu este la prima abatere la acest US Open

In primul tur, Medvedev a facut un gest zeflemitor la adresa arbitrului de scaun, in timp ce in al doilea meci jucat la Flushing Meadows numarul 5 ATP a avut o izbucnire nervoasa, spargand o racheta.

Medvedev in two arguments with the umpire after 6 games played (2 warnings). Proceeds to do the chicken dance.@Eurosport_RU #USOpen pic.twitter.com/yAf7HJrQrI — Matthew Willis (@MattRacquet) August 26, 2019

Daniil Medvedev l-a invins pe Feliciano Lopez in patru seturi, scor 7-6, 4-6, 7-6, 6-4 dupa 3 ore si 22 de minute de joc. Rusul a servit 27 de asi si a alergat 3km pentru aceasta victorie. In optimi, Medvedev se va duela cu Dominik Koepfer. In caz de victorie, Medvedev va bifa cel mai lung traseu reusit vreodata la un turneu de mare slem. In sferturi, Daniil ar putea juca cu Djokovic/Wawrinka.