Calificare de senzatie pentru Copil si Kyrgios in turul urmator la US Open! Moment fabulos: cum s-a bucurat Kyrgios dupa un punct castigator

Echipa formata din Marius Copil si Nick Kyrgios a ajuns in turul 2 la ultimul Grand Slam al anului.

Marius Copil si Nick Kyrgios au avansat in turul al doilea la US Open, dupa ce au trecut in 3 seturi de perechea Marcus Daniell – Ken Skupski, scor 6-7, 7-5, 7-6. Partida s-a intins pe durata a doua ore si 22 de minute.

Cea mai colorata echipa de pe tabloul de dublu masculin de la aceasta editie a Openului American nu a inceput bine meciul, pierzand prima mansa dupa un tie-break echilibrat, incheiat 7-5 pentru duo-ul britanico-neo-zeelandez.



Ken Skupski and Marcus Daniell going three with Marius Copil and Nick Kyrgios, 7-5 the second. Prime Video:https://t.co/yZDjacqzaS pic.twitter.com/5KpX9dzzSU — ???? Tennis on telly ???????????? (@tennisontelly) August 30, 2019

Insa Copil si Kyrgios si-au dovedit rezilienta mentala si fizica mai apoi, castigand doua seturi foarte echlibrate, 7-5 si 7-6, tie-break-ul setului decisiv fiind adjudecat en-fanfare, scor 7-1 pentru dublul romano-australian.

In acel tie-break, Nick Kyrgios a oferit momentul meciului, cand la scorul de 4-0 a lovit un voleu castigator si s-a bucurat in maniera care poate fi urmarita mai jos:

Au fost 17 asi serviti de Copil/Kyrgios, un procentaj de 80% la capitolul mingi de break convertite – 4/5 – si un numar consistent de lovituri direct castigatoare, 49, chiar daca cu 6 mai putine decat ale oponentilor. Diferenta a fost facuta de serviciul mai solid al lui Copil si Gyrgios, pe care l-au pierdut o singura data, in vreme ce Daniell si Skupski au permis adversarilor doua break-uri de-a lungul partidei.

Vestea este imbucuratoare in conditiile in care Copil a ramas singurul reprezentant al Romaniei in proba de dublu masculin, dupa ce dublul Tecau/Rojer a fost eliminat in mod neasteptat in primul tur, in meciul cu Chardy/Martin.

In turul al doilea, Copil/Kyrgios vor primi replica echipei alcatuite din austriecii Oliver Marach si Jurgen Melzer, favoriti 16 la castigarea trofeului. Este o echipa mult mai experimentata decat cea romano-australiana, Marach avand 39 de ani, iar Melzer, 38.