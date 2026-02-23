Adrian Șut (26 de ani) a avut nevoie de o lună și jumătate și de șase meciuri, pentru a-și trece în cont primul său gol, la Al-Ain. Dar mai bine mai târziu decât niciodată. Mai ales că fostul fotbalist al FCSB-ului ajunsese într-o situație critică, după cum Sport.ro a explicat aici.

Duminică, Șut a contribuit la remontada prin care Al-Ain a învins, dramatic, Bani Yas, ultima clasată din Emirate, echipă antrenată de Daniel Isăilă. În mod cert, reușita din weekend va mai lua presiunea de pe Șut, de la care așteptările sunt imense, în partea a doua a sezonului. Românul a fost singura achiziție a lui Al-Ain din perioada de iarnă și legitimarea sa s-a făcut în speranța că va întări linia mediană și va fi un atuu în plus, în tentativa echipei de a cuceri titlul.

Verdictul arabilor despre Șut: „Viziune bună, dar rudimentar“

La o zi după meciul Bani Yas – Al-Ain (2-3), analizele au curs în presa din Emirate, mai ales că Al-Ain e printre coloșii din campionatul intern, o echipă comparabilă chiar cu FCSB, de unde a plecat Șut. În acest context, toți jucătorii „violeților“ se bucură de o mediatizare generoasă din partea presei, iar Șut nu face excepție.

Sport.ro a cules remarcile presei din Emirate despre Șut, la o zi după partida câștigată în etapa din weekend:

*@FahedCoach (platformă dedicată analizelor fotbalistice): Adrian Șut, inteligent în mișcări, o viziune bună în joc, dar rudimentar din punct de vedere tehnic. Un fotbalist de urmărit, în continuare. Rămâne de văzut cum se va descurca în meciurile în care ritmul va fi mai intens.

*@UAE Pro League (platformă dedicată primei ligi din Emirate): Adrian Șut a contribuit la revenirea celor de la Al-Ain în meciul cu Bani Yas. Centrarea perfectă a lui Soufian Rahimi l-a găsit pe Șut în interiorul careului, iar voleul acestuia din prima l-a lăsat pe portar fără reacție.

*@Waleed_Rushoud (antrenor din cadrul Federației din Emirate și analist): Adrian Șut, în ciuda sarcinilor sale defensive, contribuie și la atac. Șut e un mijlocaș defensiv clasic. Citește excelent jocul și are un plasament foarte bun pe teren. Marea lui calitatea e în jocul fizic, în duelurile unu contra unu, când câștigă posesia prin tackling-uri precise. Așadar, Șut e foarte bun, în primul rând, la a anticipa și a opri atacurile adverse. De asemenea, câștigă multe dueluri aeriene. Când are posesia, Șut joacă simplu cu pase scurte și sigure. Nu e însă genul de fotbalist care să se infiltreze printre liniile echipei adverse și care să ceară mingea, când e presat. De asemenea, capacitatea lui, de a avansa cu mingea la picior, e destul de limitată.

În campionatul din Emirate, lider e campioana Shabab Al-Ahli cu 41 de puncte strânse din 16 jocuri. Al-Ain, pe 2, are același număr de puncte, dar un meci mai mult disputat. Podiumul e închis de Al-Wahda cu 30 de puncte din 16 meciuri.