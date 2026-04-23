FC Barcelona a făcut anunțul despre Lamine Yamal

Spaniolul s-a "rupt" în ultimul meci.

Fotbalistul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, va rata restul sezonului din cauza unei accidentări la bicepsul femural de la coapsa stângă, însă internaţionalul spaniol ar trebui să fie apt pentru Cupa Mondială din acest an, a anunţat joi clubul din LaLiga, news.ro.

Yamal a părăsit terenul şchiopătând în timpul victoriei cu 1-0 din campionat de miercuri împotriva echipei Celta Vigo, meci în care jucătorul în vârstă de 18 ani a marcat singurul gol din lovitură de la 11 metri.

„Testele efectuate au confirmat că jucătorul Lamine Yamal are o leziune la bicepsul femural al piciorului stâng”, a anunţat FC Barcelona. „Jucătorul va urma un plan de tratament. Lamine Yamal va lipsi pentru restul sezonului, dar se preconizează că va fi disponibil pentru Cupa Mondială”.

Spania îşi va începe parcursul la Cupa Mondială cu un meci din Grupa H împotriva Capului Verde, la 15 iunie.

Lamine Yamal / Foto: Instagram.
Lamine Yamal, făcut praf după ce s-a accidentat: ”Avion privat în toiul nopții și fast-food? Nu e întâmplător”

Un celebru jurnalist sud-american, Juan Furlanich l-a criticat aspru pe Lamine Yamal în direct la emisiunea Futbol Total de la Dsports, pentru cum a tratat pregătirea pentru meci.

Fotbalistul a publicat imagini cu el într-un avion privat mâncând fast-food, iar Furlanich a sugerat că accidentarea lui Yamal nu e deloc întâmplătoare.

”Este de necrezut că Lamine Yamal s-a accidentat astăzi în timp ce executa un penalty. Și, lăsând la o parte ironia sau umorul, este ceva cât se poate de real: s-a accidentat executând un penalty!

Un fotbalist care, cu mai puțin de 48 de ore înainte, mânca fast-food în glumă, sosind în toiul nopții cu un avion privat, cu 48 de ore înaintea unui meci. Cred că toate acestea nu sunt o coincidență, că nu este ceva întâmplător și nici rezultatul ghinionului sau al neșansei.

Are legătură cu consecințele faptului că, probabil, nu era într-o stare bună, nu s-a odihnit bine, nu a avut grijă de sine, și-a asumat riscuri, iar totul s-a încheiat cu ceea ce s-a întâmplat. Nu este o fotografie furată, chiar el s-a lăudat cu aceste lucruri”, a spus Furlanich.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
ARTICOLE PE SUBIECT
Tabloul complet de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada
Tabloul complet de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada
ULTIMELE STIRI
Ce antrenor ar pune Raul Rusescu la FCSB: „Moment oportun”
Ce antrenor ar pune Raul Rusescu la FCSB: „Moment oportun”
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Alegeri Federația Română de Handbal | Cine candidează pentru postul de președinte
Alegeri Federația Română de Handbal | Cine candidează pentru postul de președinte
Tabloul complet de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada
Tabloul complet de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada
„Eu nu aș numi-o așa.” Maria Sharapova, declarație surprinzătoare despre Serena Williams. Cuvintele rusoaicei schimbă tot
„Eu nu aș numi-o așa.” Maria Sharapova, declarație surprinzătoare despre Serena Williams. Cuvintele rusoaicei schimbă tot
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Ce antrenor ar pune Raul Rusescu la FCSB: „Moment oportun”
Ce antrenor ar pune Raul Rusescu la FCSB: „Moment oportun”
Florin Prunea a răbufnit: ”Băiatul ăsta, Elias, de ce nu și-a găsit echipă? Vă spun eu!”
Florin Prunea a răbufnit: ”Băiatul ăsta, Elias, de ce nu și-a găsit echipă? Vă spun eu!”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Lovitură pentru Real Madrid! Sezon încheiat pentru starul de pe ”Bernabeu”
Lovitură pentru Real Madrid! Sezon încheiat pentru starul de pe ”Bernabeu”
Jaqueline Cristian, de neoprit la Madrid Open! Urmează șocul anului pentru româncă
Jaqueline Cristian, de neoprit la Madrid Open! Urmează șocul anului pentru româncă
Alte subiecte de interes
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan!
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Oana Ţoiu: „Miniştrii PSD au pregătite mai multe delegaţii internaţionale. Nu au anunțat dacă le vor onora”

stirileprotv Oana Ţoiu: „Miniştrii PSD au pregătite mai multe delegaţii internaţionale. Nu au anunțat dacă le vor onora”

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

