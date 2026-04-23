FC Barcelona a făcut anunțul despre Lamine Yamal

Fotbalistul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, va rata restul sezonului din cauza unei accidentări la bicepsul femural de la coapsa stângă, însă internaţionalul spaniol ar trebui să fie apt pentru Cupa Mondială din acest an, a anunţat joi clubul din LaLiga, news.ro.
Yamal a părăsit terenul şchiopătând în timpul victoriei cu 1-0 din campionat de miercuri împotriva echipei Celta Vigo, meci în care jucătorul în vârstă de 18 ani a marcat singurul gol din lovitură de la 11 metri.
„Testele efectuate au confirmat că jucătorul Lamine Yamal are o leziune la bicepsul femural al piciorului stâng”, a anunţat FC Barcelona. „Jucătorul va urma un plan de tratament. Lamine Yamal va lipsi pentru restul sezonului, dar se preconizează că va fi disponibil pentru Cupa Mondială”.
Spania îşi va începe parcursul la Cupa Mondială cu un meci din Grupa H împotriva Capului Verde, la 15 iunie.
Lamine Yamal, făcut praf după ce s-a accidentat: ”Avion privat în toiul nopții și fast-food? Nu e întâmplător”
Un celebru jurnalist sud-american, Juan Furlanich l-a criticat aspru pe Lamine Yamal în direct la emisiunea Futbol Total de la Dsports, pentru cum a tratat pregătirea pentru meci.
Fotbalistul a publicat imagini cu el într-un avion privat mâncând fast-food, iar Furlanich a sugerat că accidentarea lui Yamal nu e deloc întâmplătoare.
”Este de necrezut că Lamine Yamal s-a accidentat astăzi în timp ce executa un penalty. Și, lăsând la o parte ironia sau umorul, este ceva cât se poate de real: s-a accidentat executând un penalty!
Un fotbalist care, cu mai puțin de 48 de ore înainte, mânca fast-food în glumă, sosind în toiul nopții cu un avion privat, cu 48 de ore înaintea unui meci. Cred că toate acestea nu sunt o coincidență, că nu este ceva întâmplător și nici rezultatul ghinionului sau al neșansei.
Are legătură cu consecințele faptului că, probabil, nu era într-o stare bună, nu s-a odihnit bine, nu a avut grijă de sine, și-a asumat riscuri, iar totul s-a încheiat cu ceea ce s-a întâmplat. Nu este o fotografie furată, chiar el s-a lăudat cu aceste lucruri”, a spus Furlanich.