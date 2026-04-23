FC Barcelona a făcut anunțul despre Lamine Yamal

Fotbalistul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, va rata restul sezonului din cauza unei accidentări la bicepsul femural de la coapsa stângă, însă internaţionalul spaniol ar trebui să fie apt pentru Cupa Mondială din acest an, a anunţat joi clubul din LaLiga, news.ro.

Yamal a părăsit terenul şchiopătând în timpul victoriei cu 1-0 din campionat de miercuri împotriva echipei Celta Vigo, meci în care jucătorul în vârstă de 18 ani a marcat singurul gol din lovitură de la 11 metri.

„Testele efectuate au confirmat că jucătorul Lamine Yamal are o leziune la bicepsul femural al piciorului stâng”, a anunţat FC Barcelona. „Jucătorul va urma un plan de tratament. Lamine Yamal va lipsi pentru restul sezonului, dar se preconizează că va fi disponibil pentru Cupa Mondială”.

Spania îşi va începe parcursul la Cupa Mondială cu un meci din Grupa H împotriva Capului Verde, la 15 iunie.