Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) și Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA) se vor înfrunta marți, 2 iunie, de la ora 12:00, în primul meci al zilei cu numărul 10 de concurs a turneului de la Roland Garros, ediția 2026.

Jucătoarea mai bună din acest meci se va califica în penultimul act al competiției, unde așteaptă învingătoarea sfertului sută la sută ucrainean dintre Elina Svitolina (7 WTA) și Marta Kostyuk (15 WTA).

Sorana Cîrstea, la primul meci cu șansa a doua, în ediția 2026 a turneului de la Roland Garros

Dacă va reuși victoria, Sorana Cîrstea ar ajunge pentru prima oară în semifinalele unui turneu de mare șlem. De partea opusă, Mirra Andreeva și-ar egala cea mai mare performanță într-un Grand Slam, după semifinala jucată pe zgura pariziană în urmă cu doi ani.

Cîrstea poate ajunge număr 14 WTA, în cazul unei victorii

Din punct de vedere ierarhic, deși a rămas fixă pe locul al optsprezecelea în clasamentul WTA actualizat, după fiecare din cele patru succese reușite până acum, în Roland Garros 2026, Sorana Cîrstea poate avansa nu mai puțin de patru locuri, în cazul unei accederi în semifinale.

De partea opusă, Mirra Andreeva ar urca un singur loc, până pe a șaptea poziție, dacă va trece de Sorana Cîrstea.