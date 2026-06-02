LIVE BLOG Duelul generațiilor: Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva, pentru semifinalele Roland Garros. Românca poate face un salt important în clasament
Sorana Cîrstea revine pe Arena Philippe-Chatrier, cea mai mare a complexului Stade Roland Garros.
Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva, de la ora 12:00, în sferturile Roland Garros 2026. Partida va fi transmisă live text pe www.sport.ro.
Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) și Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA) se vor înfrunta marți, 2 iunie, de la ora 12:00, în primul meci al zilei cu numărul 10 de concurs a turneului de la Roland Garros, ediția 2026.
Jucătoarea mai bună din acest meci se va califica în penultimul act al competiției, unde așteaptă învingătoarea sfertului sută la sută ucrainean dintre Elina Svitolina (7 WTA) și Marta Kostyuk (15 WTA).
Sorana Cîrstea, la primul meci cu șansa a doua, în ediția 2026 a turneului de la Roland Garros
Dacă va reuși victoria, Sorana Cîrstea ar ajunge pentru prima oară în semifinalele unui turneu de mare șlem. De partea opusă, Mirra Andreeva și-ar egala cea mai mare performanță într-un Grand Slam, după semifinala jucată pe zgura pariziană în urmă cu doi ani.
Cîrstea poate ajunge număr 14 WTA, în cazul unei victorii
Din punct de vedere ierarhic, deși a rămas fixă pe locul al optsprezecelea în clasamentul WTA actualizat, după fiecare din cele patru succese reușite până acum, în Roland Garros 2026, Sorana Cîrstea poate avansa nu mai puțin de patru locuri, în cazul unei accederi în semifinale.
De partea opusă, Mirra Andreeva ar urca un singur loc, până pe a șaptea poziție, dacă va trece de Sorana Cîrstea.
Meci cu miză de 280,000 de euro
Miza financiară a duelului dintre Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva depășește pragul sfertului de milion de euro.
€470,000 va fi premiul cu care se va mulțumi jucătoarea învinsă, pe când semifinalista își va apropia un cec în valoare de €750,000.
Sorana Cîrstea anticipează un meci echilibrat și dur
După victoria din optimi, Cîrstea a declarat despre Andreeva că îi cunoaște stilul de agresiv de joc. Un plus, în acest sens, îl reprezintă antrenamentele pe care le-au făcut cele două jucătoare împreună, în ultimele săptămâni.
„Joacă destul de agresiv. Mirra servește mult mai bine, are un joc complet, lovește bine și cu dreapta și cu reverul.
M-am antrenat destul de mult cu ea, în ultima perioadă, și ne cunoaștem. Va fi un meci foarte dur, fizic, iar diferența va fi făcută de câteva detalii,” a anticipat Sorana Cîrstea partida din sferturile de finală, într-un interviu acordat Eurosport.
Mirra Andreeva o conduce pe Sorana Cîrstea cu 1-0 în scorul meciurilor directe, unica întâlnire dintre cele două având loc pe zgura din Linz, în această primăvară. Duelul din sferturile turneului WTA 500 din Austria s-a încheiat scor 7-6, 4-6, 6-2,
