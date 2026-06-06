„Killer“ cu chip de înger: Andreeva, devastatoare în finala French Open, a luat trofeul și un „sac de bani“

Mirra Andreeva (Rusia, 8 WTA) tocmai și-a câștigat locul în clubul select al vedetelor tenisului feminin. Pe viață! Pentru că, începând de astăzi, Andreeva e câștigătoare de Grand Slam!

În ultimul act de la Roland Garros, Andreeva, care a scos-o pe Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) în sferturi, n-a avut, practic, nicio emoție. În confruntarea cu Maja Chwalinska, jucătoare venită din calificări (!), rusoaica a dominat partida. Și s-a impus după 1 oră și 23 de minute: 6-3, 6-2.

Pentru acest succes, Mirra a fost răsplătită cu un cec uriaș, în valoare de 2,8 milioane de euro. Învinsa ei din finală a primit un cec de 1,4 milioane de euro.

Urcări în clasamentul WTA pentru cele două finaliste

Începând de luni, Mirra Andreeva va ocupa locul 6, în ierarhia mondială. Totuși, ea a fost și mai sus, în trecut, atingând locul 5 WTA pe 14 iulie 2025.

În ceea ce o privește pe poloneza Maja Chwalinska, aceasta a pierdut finala de la French Open 2026, însă se poate consola cu o urcare spectaculoasă în ierarhia mondială. Pentru că, începând de luni, se va afla pe locul 21 WTA. Vorbim despre cea mai bună poziție ocupată vreodată de Chwalinska.

Duminică (ora 16:00), în finala masculină de la French Open se vor întâlni Flavio Cobolli (Italia, 24 de ani, 14 ATP) și Alexander Zverev (Germania, 29 de ani, 3 ATP).