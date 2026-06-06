„Killer“ cu chip de înger: Andreeva, devastatoare în finala French Open, a luat trofeul și un „sac de bani“

„Killer“ cu chip de înger: Andreeva, devastatoare în finala French Open, a luat trofeul și un „sac de bani“ Tenis
Amir Kiarash
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Ultimul act al probei feminine a fost dominat, cap-coadă, de rusoaica de doar 19 ani, mare favorită în duelul cu Maja Chwalinska (Polonia, 24 de ani, 114 WTA), revelația turneului.

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TenisMirra AndreevaMaja Chwalinskafrench openparis
Din articol

Mirra Andreeva (Rusia, 8 WTA) tocmai și-a câștigat locul în clubul select al vedetelor tenisului feminin. Pe viață! Pentru că, începând de astăzi, Andreeva e câștigătoare de Grand Slam!

În ultimul act de la Roland Garros, Andreeva, care a scos-o pe Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) în sferturi, n-a avut, practic, nicio emoție. În confruntarea cu Maja Chwalinska, jucătoare venită din calificări (!), rusoaica a dominat partida. Și s-a impus după 1 oră și 23 de minute: 6-3, 6-2.

Pentru acest succes, Mirra a fost răsplătită cu un cec uriaș, în valoare de 2,8 milioane de euro. Învinsa ei din finală a primit un cec de 1,4 milioane de euro.

Urcări în clasamentul WTA pentru cele două finaliste

Începând de luni, Mirra Andreeva va ocupa locul 6, în ierarhia mondială. Totuși, ea a fost și mai sus, în trecut, atingând locul 5 WTA pe 14 iulie 2025.

În ceea ce o privește pe poloneza Maja Chwalinska, aceasta a pierdut finala de la French Open 2026, însă se poate consola cu o urcare spectaculoasă în ierarhia mondială. Pentru că, începând de luni, se va afla pe locul 21 WTA. Vorbim despre cea mai bună poziție ocupată vreodată de Chwalinska.

Duminică (ora 16:00), în finala masculină de la French Open se vor întâlni Flavio Cobolli (Italia, 24 de ani, 14 ATP) și Alexander Zverev (Germania, 29 de ani, 3 ATP).

Andreeva, fără milă cu Chwalinska în finala French Open 2026

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Drumul lui Andreeva spre titlul de la French Open 2026

*Turul I: 6-3, 6-3 cu Ferro (181 WTA)

*Turul II: 3-6, 6-1, 6-1 cu Bassols (175 WTA)

*Turul III: 6-4, 6-2 cu Bouzkova (28 WTA)

*Optimi: 6-3, 6-2 cu Teichmann (170 WTA)

*Sferturi: 6-0, 6-3 cu Cîrstea (18 WTA)

*Semifinale: 6-1, 6-3 cu Kostyuk (15 WTA)

*Finala: 6-3, 6-2 cu Chwalinska (114 WTA)

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