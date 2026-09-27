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Sorana Cîrstea nu va fi prezentă la turneul din Beijing

Turneul WTA 1000 de la Beijing, care începe miercuri (şi se desfăşoară până pe 11 octombrie), a înregistrat mai multe retrageri ale unor jucătoare de renume. WTA a anunţat pe site-ul său retragerea a patru jucătoare din top 20.

Cel mai bine clasată este Jessica Pegula, numărul 3 mondial. Motivul nu a fost precizat în cazul jucătoarei în vârstă de 32 de ani, care renunţase deja să participe la turneul WTA 500 de la Singapore din această săptămână, ce trebuia să fie turneul ei de revenire după înfrângerea suferită în semifinalele US Open.

"După câteva săptămâni lungi şi epuizante din punct de vedere fizic la US Open, pur şi simplu nu sunt încă pregătită să mă întorc pe teren şi să concurez la nivelul pe care mi-l impun", a explicat Pegula în momentul în care şi-a anunţat retragerea de la Singapore.

Rîbakina revine

Deţinătoarea titlului, Amanda Anisimova (locul 11), nu va participa nici ea la turneu din cauza unei recidive la încheietura mâinii stângi, care o împiedicase deja să joace aproape tot sezonul pe zgură. "Trebuie să mă concentrez pe recuperarea mea", a declarat Anisimova într-un comunicat; ea va pierde 1 000 de puncte şi se va îndepărta de top 10, din care a ieşit recent.

Marta Kostiuk (locul 10), care a renunţat deja la faza finală a Cupei Billie Jean King cu Ucraina din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, nu este încă pregătită să revină pe teren în capitala Chinei.

Aceste patru jucătoare se alătură, printre altele, lui Madison Keys (locul 22, probleme abdominale) şi Emma Raducanu (locul 98, genunchi) printre cele care au declarat forfait.

Acesta va fi turneul de revenire al noii numărul 1 mondial, Elena Rîbakina, campioană la US Open. Jucătoarea din Kazahstan a renunţat să participe în această săptămână la faza finală a Cupei BJK.

Tragerea la sorţi a tabloului final va avea loc luni.

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