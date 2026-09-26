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„Se mișcau, vorbeau, mâncau...” Gabriela Ruse dezvăluie experiența unui meci pe Stadionul Arthur Ashe, cea mai mare arenă de tenis

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a fost învinsă de maghiara Anna Bondar, a şasea favorită, cu 6-4, 1-6, 6-2, sâmbătă, în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Seul, dotat cu premii totale de 283.347 de dolari.

Cine a eliminat-o pe Gabriela Ruse în sferturile turneului de tenis de la Seul, la finele unui meci de trei seturi

Ruse (28 ani, 66 WTA), a patra favorită, s-a înclinat după două ore şi 24 de minute, în care a comis nu mai puţin de 13 duble greşeli, în timp ce adversara sa a făcut 8.

Ruse şi Bondar (29 ani, 69 WTA) sunt la egalitate, 2-2 meciurile directe. Ruse a pierdut prin abandon (2-4), prima confruntare, în 2015, în semifinale la Antalya (ITF), dar a învins-o pe Bondar în 2021, în optimi la Bellinzona (ITF), cu 5-7, 6-1, 7-6 (7/5), şi în 2023, în optimi la Transylvania Open, cu 7-6 (7/4), 6-2.

Gabriela Ruse rămâne cu un cec de 7.025 de dolari şi 54 de puncte WTA.

Agerpres