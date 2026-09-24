Carlos Alcaraz a numit cel mai bun jucător de tenis din istorie: ”A câștigat tot!”

Carlos Alcaraz l-a desemnat pe Novak Djokovic drept cel mai bun jucător din istorie, aducând totodată un omagiu idolului său din copilărie, Rafael Nadal, scrie news.ro.

Carlos Alcaraz nu s-a ferit să răspundă direct. Întrebat despre veşnica dezbatere privind cel mai bun jucător din toate timpurile, spaniolul l-a ales pe Novak Djokovici. O alegere care nu diminuează cu nimic admiraţia pe care i-o poartă lui Rafael Nadal, modelul său din copilărie.

„Pentru mine, Nadal este cineva pe care îl admiram când eram mic. Dar cel mai mare jucător din toate timpurile (GOAT), din punct de vedere al statisticilor şi al tuturor realizărilor sale, este Djokovici. A câştigat totul, şi de mai multe ori”, a spus Alcaraz.

Deşi jucătorul din Murcia, în vârstă de 23 de ani, nu s-a implicat încă în dezbatere, el şi-a construit deja un palmares excepţional, cu şase titluri de Grand Slam şi cele patru turnee majore câştigate de-a lungul carierei sale.

Această declaraţie a fost făcută în cadrul Laver Cup, care se desfăşoară în perioada 25-27 septembrie la Londra, la O2 Arena.

Înfiinţată în 2017 la iniţiativa lui Roger Federer pentru a-i aduce un omagiu legendei australiene Rod Laver, competiţia opune, timp de trei zile, şase reprezentanţi ai restului lumii.

Alcaraz va apăra culorile Europei alături de Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik, Rafael Jodar şi Casper Ruud. Echipa este condusă de Yannick Noah, cu Tim Hermann în calitate de vicecăpitan.

În acelaşi timp, Taylor Fritz, Learner Tien, Francisco Cerundolo, Alex de Minaur, Alexander Bublik şi Brandon Nakashima vor apăra echipa „Lume”, sub comanda lui Andre Agassi.

Spaniolul va participa la a treia sa ediţie a Laver Cup, după Berlin în 2024 şi San Francisco în 2025.

Competiţia se întoarce la Londra pentru prima dată din 2022, an care a rămas în istorie pentru că a găzduit ultimul meci profesionist al lui Roger Federer.