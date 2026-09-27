GALERIE FOTO Simona Halep a împlinit 35 de ani: ”Tenisul m-a făcut mai puternică”

Simona Halep a împlinit 35 de ani: ”Tenisul m-a făcut mai puternică” Tenis
SPORT.RO
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Simona Halep împlineşte astăzi 35 de ani. Ea şi-a anunţat retragerea din activitate în 2025, iar în acest an a avut loc o ceremonie oficială în acest sens.

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Simona Halep
Din articol

"Cea mai frumoasă vară pe care am avut-o vreodată, în afara terenului", a postat Simona în urmă cu câteva zile în social media, postând fotografii în care apare ocupându-se de noua sa pasiune: golful.

La 13 iunie, Simona Halep a devenit legendă, când s-a retras oficial din tenis cu un eveniment spectaculos la Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival. "Sunt un om împlinit", a spus ea, pozând alături de numeroasele sale trofee. Nu au lipsit de la eveniment ceilalţi sportivi legendari ai României, Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi şi Ilie Năstase.

Simona Halep a împlinit 35 de ani: ”Tenisul m-a pus la încercare”

"Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri şi cele mai grele lecţii, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am trăit pe teren şi dincolo de el, sunt profund recunoscătoare. În spatele trofeelor, rezultatelor şi momentelor pe care le-am împărţit cu voi, a existat mereu şi omul Simona. Un om care a simţit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut şi s-a ridicat de multe ori. Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur şi simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiţie, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine", a spus marea campioană după retragere, potrivit News.ro.

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Simona şi-a anunţat retragerea din activitate la 4 februarie 2025, când a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

Ea a revenit în circuitul WTA la Miami Open, în martie 2024, după ce TAS a redus suspendarea sa pentru dopaj de la patru ani la nouă luni.

Ea a fost învinsă atunci de spaniola Paula Badosa, în prima partidă jucată de Halep după 569 de zile.

BIOGRAFIA SIMONEI HALEP

Născută la 27 septembrie 1991, la Constanţa, Simona Halep a început tenisul de la vârsta de patru ani, mai întâi sub îndrumarea antrenorului Ioan Stan. La 14 ani, ea a debutat în circuitul ITF şi a ajuns repede între cele mai bune tinere jucătoare din lume.

În 2008, Halep a câştigat turneul de la Roland Garros, la junioare, iar doi ani mai târziu a pătruns în circuitul profesionist.

Cariera ei a intrat pe o pantă constant ascendentă în a doua jumătate a anului 2013, în care a câştigat şase turnee, pe toate suprafeţele. Halep a cunoscut consacrarea în 2014, când a jucat finala de la French Open la senioare şi finala Turneului Campioanelor, la prima participare, pe lângă alte două trofee care i-au intrat în palmares.

Ca profesionistă, Simona Halep a câştigat în total 24 turnee, inclusiv două de grand slam, la Roland Garros, în 2018, şi Wimbledon, în 2019.

Cariera Simonei Halep, în cifre:

Titluri WTA de simplu: 24 - Melbourne, Toronto - 2022; Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) - 2020, Wimbledon (Grand Slam) - 2019, Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 18 - Cluj-Napoca (2021); Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) - 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

  • Titluri la dublu: 1, Shenzhen - 2018, în echipă cu Irina Begu;
  • Finală (dublu): 1, Montreal - în 2016, în echipă cu Monica Niculescu;
  • Meciuri câştigate - meciuri pierdute: 579-238;
  • Premii totale: 40,203,437 milioane de dolari;
  • Cea mai înaltă clasare în ierarhia WTA: Locul 1 (64 de săptămâni).
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