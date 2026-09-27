"Cea mai frumoasă vară pe care am avut-o vreodată, în afara terenului", a postat Simona în urmă cu câteva zile în social media, postând fotografii în care apare ocupându-se de noua sa pasiune: golful.

La 13 iunie, Simona Halep a devenit legendă, când s-a retras oficial din tenis cu un eveniment spectaculos la Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival. "Sunt un om împlinit", a spus ea, pozând alături de numeroasele sale trofee. Nu au lipsit de la eveniment ceilalţi sportivi legendari ai României, Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi şi Ilie Năstase.

Simona Halep a împlinit 35 de ani: ”Tenisul m-a pus la încercare”

"Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri şi cele mai grele lecţii, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am trăit pe teren şi dincolo de el, sunt profund recunoscătoare. În spatele trofeelor, rezultatelor şi momentelor pe care le-am împărţit cu voi, a existat mereu şi omul Simona. Un om care a simţit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut şi s-a ridicat de multe ori. Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur şi simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiţie, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine", a spus marea campioană după retragere, potrivit News.ro.