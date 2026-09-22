GALERIE FOTO Tenismenul-minune al Braziliei ia o pauză de la tenis în sezonul în care a reușit o victorie-record contra lui Djokovic

Tenismenul-minune al Braziliei ia o pauză de la tenis în sezonul în care a reușit o victorie-record contra lui Djokovic Tenis
Alexandru Hațieganu
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„Killer-ul” lui Djokovic de la Roland Garros își asumă o cădere în clasamentul ATP.

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Joao FonsecaNovak DjokovicTenis ATPRoland Garros
Din articol

Joao Fonseca (20 de ani, 28 ATP) a declarat că va sări peste calendarul turneelor organizate în Asia, în această toamnă.

Tenismenul brazilian în vârstă de 20 de ani, clasat pe locul 28 în ierarhia ATP, a anunțat că ia această hotărâre pentru a-și prioritiza refacerea fizică și psihică.

Joao Fonseca, doar al doilea tenismen care l-a învins pe Novak Djokovic de la 0-2 la seturi

Cu 20 de victorii în 33 de meciuri oficiale disputate în acest an, dar fără titlu ATP cucerit, spre deosebire de anul 2025, în care a câștigat competițiile de la Buenos Aires și Basel, Joao Fonseca ia această alegere după ce și-a întrerupt perioada de absență pentru a juca în Cupa Davis, în tricoul Braziliei, în care a reușit o victorie în barajul câștigat de sudamericani, scor 3-1, împotriva Elveției.

„2026 a fost un an cu multe provocări pentru mine. O serie de accidentări a început să mă priveze de marile turnee și de a juca tenisul pe care îl practic, de regulă.

Am vorbit mult cu echipa și am ajuns la concluzia că ar fi mai bine să îmi ascult corpul, să îi ofer o pauză și să sar peste stagiunea asiatică,” a anunțat Fonseca, pe rețelele sociale.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic eliminat rg 2026 1
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O lună mai târziu, Djokovic a răzbunat eșecul de la Paris cu un record, la Wimbledon

Anunțul vine în partea finală a unui sezon în care Joao Fonseca a devenit doar al doilea tenismen care l-a învins pe Novak Djokovic după ce sârbul a condus cu 2-0 la seturi.

S-a întâmplat în turul trei al întrecerii de la Roland Garros, unde Joao Fonseca s-a impus în detrimentul celui mai titrat tenismen din istorie, scor 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, după 5 ore fără 3 minute de joc.

Doar austriacul Jurgen Melzer mai reușise această performanță, de a reuși cel mai greu tip de revenire contra unuia din cei mai buni tenismeni în meciurile jucate în format 3/5 seturi.

În sferturile Roland Garros 2010, Melzer l-a eliminat pe Djokovic, revenind de la 0-2 la seturi, scor 3-6, 2-6, 6-2, 7-6 (3), 6-4.

La o lună după recordul negativ, suferit la Roland Garros, Novak Djokovic l-a răzbunat prin stabilirea unui alt record, în turneul de la Wimbledon, unde a câștigat, la 39 de ani, în detrimentul canadianului Felix Auger-Aliassime, cel mai lung sfert de finală jucat vreodată în competiția de mare șlem din Marea Britanie, întins pe durata a 5 ore și 15 minute.

Joao Fonseca

  • Joao fonseca br rg 2026 4
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