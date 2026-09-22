Joao Fonseca (20 de ani, 28 ATP) a declarat că va sări peste calendarul turneelor organizate în Asia, în această toamnă.

Tenismenul brazilian în vârstă de 20 de ani, clasat pe locul 28 în ierarhia ATP, a anunțat că ia această hotărâre pentru a-și prioritiza refacerea fizică și psihică.

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Cu 20 de victorii în 33 de meciuri oficiale disputate în acest an, dar fără titlu ATP cucerit, spre deosebire de anul 2025, în care a câștigat competițiile de la Buenos Aires și Basel, Joao Fonseca ia această alegere după ce și-a întrerupt perioada de absență pentru a juca în Cupa Davis, în tricoul Braziliei, în care a reușit o victorie în barajul câștigat de sudamericani, scor 3-1, împotriva Elveției.

„2026 a fost un an cu multe provocări pentru mine. O serie de accidentări a început să mă priveze de marile turnee și de a juca tenisul pe care îl practic, de regulă.

Am vorbit mult cu echipa și am ajuns la concluzia că ar fi mai bine să îmi ascult corpul, să îi ofer o pauză și să sar peste stagiunea asiatică,” a anunțat Fonseca, pe rețelele sociale.