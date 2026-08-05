Fără meci oficial de la Wimbledon, Jelena Ostapenko a revenit în circuit, producând una dintre cele mai dezamăgitoare prestații văzute în întreaga sa carieră.
În mod evident, sportiva letonă a avut probleme de ordin fizic, în confruntarea cu Shuai Zhang, abandonată la scorul de 6-0, 4-0 pentru chinezoaică.
Jelena Ostapenko, vlăguită: a abandonat turneul din Toronto la scorul de 6-0, 4-0, în meciul cu Shuai Zhang
Număr 29 WTA, Ostapenko a arătat probleme de mobilitate și o mică disponibilitate la efort, iar sistemul de arbitraj automatizat a depistat mai multe greșeli de picior, necaracteristice jucătoarelor profesioniste.
Mai mulți fani ai tenisului au luat în considerare, pentru a căuta cauzele posibile ale acestei epuizări invocate de Ostapenko, multitudinea de activități diferite pe care letona le-a întreprins, după participarea la WImbledon.
Ostapenko a învățat să danseze, după ce a ieșit campioană la dublu mixt, pe iarba de la Wimbledon
Ostapenko a fost departe de a prioritiza odihna și refacerea, după Wimbledon, turneu în care a câștigat proba de dublu mixt, alături de Marcelo Arevalo.
Letona a organizat o petrecere alături de fani, după această victorie, s-a postat pe rețelele sociale cu videoclipuri în care le arată susținătorilor că învață să danseze, a făcut box, a făcut un cheesecake și s-a plimbat cu noul său Porsche.
Toate acestea, în paralel cu o activitate mai puțin obișnuită a Jelenei Ostapenko, prin care își vinde obiectele personale fanilor săi. Sportiva gestionează personal împachetarea și livrarea produselor.
Ostapenko a încasat peste $20 de milioane din tenis
În 2026, Jelena Ostapenko a ajuns la încasări de $1,5 milioane obținute din rezultatele reușite pe terenul de tenis, în circuitul WTA.
În carieră, jucătoarea din Letonia a depășit pragul de $20 de milioane încasate din premii.