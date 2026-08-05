Fără meci oficial de la Wimbledon, Jelena Ostapenko a revenit în circuit, producând una dintre cele mai dezamăgitoare prestații văzute în întreaga sa carieră.

În mod evident, sportiva letonă a avut probleme de ordin fizic, în confruntarea cu Shuai Zhang, abandonată la scorul de 6-0, 4-0 pentru chinezoaică.

Jelena Ostapenko, vlăguită: a abandonat turneul din Toronto la scorul de 6-0, 4-0, în meciul cu Shuai Zhang

Număr 29 WTA, Ostapenko a arătat probleme de mobilitate și o mică disponibilitate la efort, iar sistemul de arbitraj automatizat a depistat mai multe greșeli de picior, necaracteristice jucătoarelor profesioniste.

Mai mulți fani ai tenisului au luat în considerare, pentru a căuta cauzele posibile ale acestei epuizări invocate de Ostapenko, multitudinea de activități diferite pe care letona le-a întreprins, după participarea la WImbledon.