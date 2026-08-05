VIDEO A făcut de toate, mai puțin tenis: Ostapenko, criticată după unul din cele mai slabe meciuri ale carierei

A făcut de toate, mai puțin tenis: Ostapenko, criticată după unul din cele mai slabe meciuri ale carierei Tenis
Alexandru Hațieganu
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Fanii tenisului chestionează modul în care Jelena Ostapenko s-a pregătit pentru sezonul de hard.

TAGS:
Jelena OstapenkoWTA TorontoOpenul CanadeiTenis WTA
Din articol

Fără meci oficial de la Wimbledon, Jelena Ostapenko a revenit în circuit, producând una dintre cele mai dezamăgitoare prestații văzute în întreaga sa carieră.

În mod evident, sportiva letonă a avut probleme de ordin fizic, în confruntarea cu Shuai Zhang, abandonată la scorul de 6-0, 4-0 pentru chinezoaică.

Jelena Ostapenko, vlăguită: a abandonat turneul din Toronto la scorul de 6-0, 4-0, în meciul cu Shuai Zhang

Număr 29 WTA, Ostapenko a arătat probleme de mobilitate și o mică disponibilitate la efort, iar sistemul de arbitraj automatizat a depistat mai multe greșeli de picior, necaracteristice jucătoarelor profesioniste.

Mai mulți fani ai tenisului au luat în considerare, pentru a căuta cauzele posibile ale acestei epuizări invocate de Ostapenko, multitudinea de activități diferite pe care letona le-a întreprins, după participarea la WImbledon.

Jelena Ostapenko

  • Ostapenko imago15
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Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
Cum e posibil? Le bate pe toate, dar nu mișcă un deget! Ostapenko, performanță de necrezut la Wimbledon
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ostapenko a învățat să danseze, după ce a ieșit campioană la dublu mixt, pe iarba de la Wimbledon

Ostapenko a fost departe de a prioritiza odihna și refacerea, după Wimbledon, turneu în care a câștigat proba de dublu mixt, alături de Marcelo Arevalo.

Letona a organizat o petrecere alături de fani, după această victorie, s-a postat pe rețelele sociale cu videoclipuri în care le arată susținătorilor că învață să danseze, a făcut box, a făcut un cheesecake și s-a plimbat cu noul său Porsche.

Toate acestea, în paralel cu o activitate mai puțin obișnuită a Jelenei Ostapenko, prin care își vinde obiectele personale fanilor săi. Sportiva gestionează personal împachetarea și livrarea produselor.

Ostapenko a încasat peste $20 de milioane din tenis

În 2026, Jelena Ostapenko a ajuns la încasări de $1,5 milioane obținute din rezultatele reușite pe terenul de tenis, în circuitul WTA.

În carieră, jucătoarea din Letonia a depășit pragul de $20 de milioane încasate din premii.

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