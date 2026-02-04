Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a impresionat pe toată lumea, în al doilea meci jucat în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, transmisă exclusiv de Pro Arena și VOYO.

Împotriva semifinalistei Roland Garros 2021, Tamara Zidansek (28 de ani, 153 WTA) din Slovenia, sportiva din România și-a confirmat statutul de favorită număr trei la câștigarea trofeului și a reușit victoria în mai puțin de o oră.

Sorana Cîrstea, victorie 6-1, 6-0, în 52 de minute, în optimile Transylvania Open

Cîrstea a pierdut un singur game în cele cincizeci și două de minute ale jocului, în care a părut că se distrează mai bine ca niciodată, pe terenul de tenis.

Impunătoare la serviciu și liberă să își execute forehandul năprasnic, Sorana Cîrstea a încântat publicul clujean și a ajuns, în premieră, în faza ultimelor opt jucătoare a întrecerii de la Cluj-Napoca.

Atenție, Sorana! Următoarea adversară a revenit de două ori de la 0-1 la seturi

Pentru un loc în semifinale, Sorana Cîrstea o va întâlni pe câștigătoarea de anul trecut, Anastasia Potapova (24 de ani, 58 WTA), care acum reprezintă Austria în circuitul WTA.

Aproape de eliminare, în primul tur, în care a fost nevoită să o înfrunte pe Lucia Bronzetti - jucătoare pe care a învins-o în finala Transylvania Open 2025 -, Potapova a rezistat și s-a impus în trei seturi, 5-7, 6-4, 7-5.

În optimi, austriaca a mai reușit o revenire de la 0-1 la seturi, de această dată în detrimentul rusoaicei Anastasia Zakharova, scor 1-6, 6-4, 6-3.