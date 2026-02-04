NEWS ALERT Sorana „Killer” Cîrstea: românca „demolează” o fostă semifinalistă la Roland Garros și se califică în sferturile Transylvania Open

Sorana „Killer” Cîrstea: românca „demolează” o fostă semifinalistă la Roland Garros și se califică în sferturile Transylvania Open Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, calificată entuziasmant în sferturile Transylvania Open 2026, turneu transmis de Pro Arena și VOYO.

TAGS:
Transylvania OpenTransylvania Open 2026Tenis WTATamara ZidansekWTA Cluj-NapocaSorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a impresionat pe toată lumea, în al doilea meci jucat în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, transmisă exclusiv de Pro Arena și VOYO.

Împotriva semifinalistei Roland Garros 2021, Tamara Zidansek (28 de ani, 153 WTA) din Slovenia, sportiva din România și-a confirmat statutul de favorită număr trei la câștigarea trofeului și a reușit victoria în mai puțin de o oră.

Sorana Cîrstea, victorie 6-1, 6-0, în 52 de minute, în optimile Transylvania Open

Cîrstea a pierdut un singur game în cele cincizeci și două de minute ale jocului, în care a părut că se distrează mai bine ca niciodată, pe terenul de tenis.

Impunătoare la serviciu și liberă să își execute forehandul năprasnic, Sorana Cîrstea a încântat publicul clujean și a ajuns, în premieră, în faza ultimelor opt jucătoare a întrecerii de la Cluj-Napoca.

Atenție, Sorana! Următoarea adversară a revenit de două ori de la 0-1 la seturi

Pentru un loc în semifinale, Sorana Cîrstea o va întâlni pe câștigătoarea de anul trecut, Anastasia Potapova (24 de ani, 58 WTA), care acum reprezintă Austria în circuitul WTA. 

Aproape de eliminare, în primul tur, în care a fost nevoită să o înfrunte pe Lucia Bronzetti - jucătoare pe care a învins-o în finala Transylvania Open 2025 -, Potapova a rezistat și s-a impus în trei seturi, 5-7, 6-4, 7-5.

În optimi, austriaca a mai reușit o revenire de la 0-1 la seturi, de această dată în detrimentul rusoaicei Anastasia Zakharova, scor 1-6, 6-4, 6-3.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea zambet to 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea, cinci break-uri în meciul cu Tamara Zidansek

A fost o victorie fulgerătoare, în oglindă cu eșecul suferit de Jaqueline Cristian în fața ucrainencei Daria Snigur, în aceeași fază a competiției.

Prin acest rezultat, Sorana Cîrstea și-a luat revanșa pentru înfrângerea suferită în fața Tamarei Zidansek, chiar în optimile ediției de Roland Garros menționate anterior, în care slovena și-a atins vârful de carieră, în turneele de mare șlem.

  • Mingea de meci prin care Sorana Cîrstea s-a calificat pentru prima dată în sferturile Transylvania Open.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism
ULTIMELE STIRI
Farul - Dinamo 1-0, ACUM pe Sport.ro! „Marinarii” dau lovitura după o fază superbă
Farul - Dinamo 1-0, ACUM pe Sport.ro! „Marinarii” dau lovitura după o fază superbă
Florin Andone, atac distrugător la adresa unei legende a fotbalului: „Un dezastru total”
Florin Andone, atac distrugător la adresa unei legende a fotbalului: „Un dezastru total”
Prima reacție a lui Andrei Prepeliță după ce a fost demis de la Unirea Slobozia
Prima reacție a lui Andrei Prepeliță după ce a fost demis de la Unirea Slobozia
Rapidistul Daniel Pancu, ”săgeți” către giuleșteni: ”Dacă făcea programările astea Corsicanu...”
Rapidistul Daniel Pancu, ”săgeți” către giuleșteni: ”Dacă făcea programările astea Corsicanu...”
Ana Bărbosu riscă suspendarea! Cel mai negru scenariu pentru gimnasta română
Ana Bărbosu riscă suspendarea! Cel mai negru scenariu pentru gimnasta română
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Reacția unguroaicei Anna Bondar, după ce ucraineanca Oliynykova a învins-o și a plecat fără să o salute, la Transylvania Open

Reacția unguroaicei Anna Bondar, după ce ucraineanca Oliynykova a învins-o și a plecat fără să o salute, la Transylvania Open

Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat

Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat

Adrian Șut, crucificat: verdictul dur al arabilor despre fostul star al FCSB-ului

Adrian Șut, crucificat: verdictul dur al arabilor despre fostul star al FCSB-ului

Decizie finală! Mihai Stoica a lămurit situația transferului dorit de toți fanii FCSB, după ce jucătorul și-a dat acordul

Decizie finală! Mihai Stoica a lămurit situația transferului dorit de toți fanii FCSB, după ce jucătorul și-a dat acordul

Decizia luată de Mircea Lucescu pe fondul problemelor de sănătate: selecționerul pleacă pe 16 februarie!

Decizia luată de Mircea Lucescu pe fondul problemelor de sănătate: selecționerul pleacă pe 16 februarie!



Recomandarile redactiei
Farul - Dinamo 1-0, ACUM pe Sport.ro! „Marinarii” dau lovitura după o fază superbă
Farul - Dinamo 1-0, ACUM pe Sport.ro! „Marinarii” dau lovitura după o fază superbă
Prima reacție a lui Andrei Prepeliță după ce a fost demis de la Unirea Slobozia
Prima reacție a lui Andrei Prepeliță după ce a fost demis de la Unirea Slobozia
Florin Andone, atac distrugător la adresa unei legende a fotbalului: „Un dezastru total”
Florin Andone, atac distrugător la adresa unei legende a fotbalului: „Un dezastru total”
S-a rezolvat! Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu FC Botoșani
S-a rezolvat! Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu FC Botoșani
Rapidistul Daniel Pancu, ”săgeți” către giuleșteni: ”Dacă făcea programările astea Corsicanu...”
Rapidistul Daniel Pancu, ”săgeți” către giuleșteni: ”Dacă făcea programările astea Corsicanu...”
Alte subiecte de interes
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție 
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism

stirileprotv Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!