Sorana Cirstea, CAMPIOANA LA DUBAI! Performanta importanta pentru Sorana dupa o revenire superba!

Cirstea a invins in trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-3, intr-un duel care a durat peste doua ore.

La startul finalei, Cirstea ocupa o pozitie mai joasa in clasamentul WTA, fiind pe locul 86, iar adversara sa din Cehia clasandu-se pe pozitia 64. Romanca a inceput bine partida, castigand categoric primele 3 game-uri ale partidei. A urmat o perioada mai slaba de meci pentru Sorana, care de la 4-1, a pierdut cinci game-uri consecutive si a pierdut primul set.

Cirstea a inceput identic al doilea set, avand 3-0. De data aceasta romanca a reusit sa-si pastreze avantajul pana la final, castigand cu 6-3. Setul final a oferit foarte multe break-uri, cu 4 serviciuri pierdute de catre Katerina Siniakova si doar doua de Sorana. Balanta s-a inclinat de partea romancei care a invins cu acelasi scor din setul 2, 6-3, castigand trofeul de la Dubai.

Turneul de la Dubai este cel de-al noualea turneu ITF din cariera, ultimul fiind castigat in 2016 la Bertioga. Sorana are in palmares si un trofeu in circuitul WTA, la Tashkent, in anul 2008.