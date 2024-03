Quincy Promes, arestat pe aeroportul din Dubai! Ce făcea olandezul în Emiratele Arabe Unite + Comunicatul autorităților

Fostul internaţional olandez Quincy Promes a fost arestat în Dubai pentru o "infracţiune locală", la două săptămâni după ce a fost condamnat pentru trafic de cocaină în Olanda, a anunţat vineri Parchetul din Amsterdam.

"Am verificat informaţiile din presă privind arestarea lui Promes în Dubai, joi", a declarat Franklin Wattimena, purtător de cuvânt al procuraturii.

Într-un e-mail trimis la AFP, el a precizat că fotbalistul în vârstă de 32 de ani "a fost arestat pentru o infracţiune locală şi nu pentru dosarul olandez".

Parchetul nu a vrut să spună dacă va solicita extrădarea lui Promes, pe numele căruia există un mandat internaţional de arestare.

Cu toate acestea, presa olandeză a relatat că sunt în curs discuţii între autorităţile olandeze şi Emiratele Arabe Unite.

Atacantul echipei Spartak Moscova a fost condamnat la şase ani de închisoare de un tribunal olandez, la 14 februarie, pentru introducerea în Olanda a peste o tonă de cocaină.

De teama arestării de către poliţia olandeză, fotbalistul, care are 50 de selecţii pentru Oranje, nu s-a prezentat la tribunalul din Olanda pentru a-şi afla sentinţa, iar până în prezent nu a fost extrădat de Rusia.

Potrivit NOS, care citează presa rusă, Promes a fost arestat pe aeroportul din Dubai pentru că a fugit de la locul unui accident rutier.

Fotbalistul se afla în Dubai pentru un stagiu de pregătire cu clubul său. Restul echipei sale s-a întors joi în Rusia, dar Promes a fost arestat şi dus la o secţie de poliţie, a relatat NOS. News.ro

???? Quincy Promes has been arrested in Dubai, where Spartak Moscow was training, as he was preparing to return to Russia with his teammates! ????❌????????

The Dutch player was served with an international arrest warrant as he has been recently sentenced to 6 years in prison for drug… pic.twitter.com/vLSjrqJWfv