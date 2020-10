Sorana Cirstea, BLOCATA in hotelul din Cehia! "Stau de peste 25 de ore in camera! Nimeni nu stie nimic!" Cazul incredibil al tenismenei

Sorana se afla in Cehia pentru un turneu de tenis, care urmeaza sa inceapa saptamana viitoare. Romanca nu este lasata sa paraseasca hotelul, din cauza ca testul de Covid-19 intarzie sa ii vina.

Romanca a postat un mesaj pe Twitter in care cere explicatii si nu intelege de ce i se intampla asta, in ciuda faptului ca testul efectuat la plecarea din Romania a fost unul negativ:

"De peste 25 de ore stau in camera si astept rezultatul testului COVID-19. Imi puteti spune, va rog, ce se intampla? Aparent, nimeni nu stie nimic, indiferent pe cine as intreba.

Marti, cand am plecat de acasa, am fost testata, asa cum se intampla mereu inainte sa calatoresc. Rezultatul a fost negativ.

12 ore mai tarziu, sunt testata din nou la sosire si sunt pusa in carantina pentru mai bine de 25 de ore. Inteleg ca regulile sunt reguli, dar nu are sens deloc!", a scris romanca pe Twitter.

25 h and counting in my room @JTBankaOpen @wta waiting for the covid result...can you please let me know something?Apparently no one knows anything,whoever i ask.Thank you!

Abia dupa ce Sorana Cirstea s-a plans pe Twitter, a venit si un raspuns oficial din partea organizatorilor:

"Buna, Sorana. Le voi transmite colegilor mei problema ta. Cineva te va contacta si iti va oferi informatii relevante. Ne pare rau pentru pentru neplaceri", i-au scris organizatorii.

Hi Sorana, I will let my colleagues know about your issue. Someone will contact you with relevant information. We are sorry for the trouble.