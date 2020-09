Sorana Cirstea, INVINSA DUREROS dupa trei mingi de meci ratate! Cati bani va castiga pentru cele doua victorii legate la New York

Din articol Sorana Cirstea va incasa 163,000 de dolari pentru calificarea in turul 3 la US Open 2020

Sorana Cirstea a fost eliminata in turul 3 la US Open, desi a avut trei mingi de meci.

Sorana Cirstea a fost eliminata in turul 3 al Openului American de catre numarul 26 WTA, Karolina Muchova, scor 6-3, 2-6, 7-6.

Dupa 3-6 in primul set, Sorana s-a mobilizat exemplar si a ajuns in situatia de a servi pentru meci la 5-4 in decisiv. Mai mult decat atat, Sorana Cirstea a condus cu 6-3 in tiebreak-ul setului decisiv, dar a pierdut in cele din urma, scor 9-7.

Pentru aceasta performanta, Sorana Cirstea va primi un cec in valoare de 163.000 de dolari.

In optimi, Muchova o va infrunta pe invingatoarea dinte Victoria Azarenka si Iga Swiatek.